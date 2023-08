Nadine Wahlers gewinnt M*-Springen in Schwarme

+ © Wächter Im Stechen fehlerfrei: Nadine Wahlers und Townsend gewannen in Schwarme das M*-Springen. Archiv © Wächter

Das Traditionsturnier in Schwarme startete mit einem Doppelsieg für den RV Graf von Schmettow: In der Dressurpferdeprüfung der Klasse A siegte Alena Meyer auf dem sechsjährigen Hannoveraner Dynamic (Dancier x MV Londontime) vor ihrer Vereinskollegin Birte Flemming auf Sky. Es gab weitere Erfolge, so gewann Nadine Wahlers mit Townsend das Spring-Highlight.

Verden – Alena Meyer konnte mit ihrem Wallach mit einer Wertnote von 7,80 auch die Dressurpferdeprüfung der Klasse L für sich entscheiden. In der Dressurreiterprüfung der Klasse M* belegte Kristin Ahlden (RV Graf von Schmettow) auf Daily Pleasure Rang zwei. Auf L*-Niveau konnte Lena Kuwan (RV Aller-Weser) mit Sunny Rose Fünfte werden.

Christine Mahncken siegt souverän

Auf dem Springplatz gab es einen Erfolg durch Christine Mahncken und ihre siebenjährige Hannoveraner Stute Nika (Negro x MV Bonifatius). Das Duo vom RV Alte Aller Langwedel-Daverden sicherte sich diesen Treffer mit einem souveränen Null-Fehler-Ritt. Zum Abschluss des Turniers triumphierte Nadine Wahlers im Highlight, einem M*-Springen mit Stechen. Auf ihrem siebenjährigen Deutschen Sportpferd Townsend (Toulon x MV Qui Lago) blieb sie als einzige Reiterin im Stechen fehlerfrei.

Außerdem erreichte Nadine Wahlers für den RV Aller-Weser in einer Springpferdeprüfung der Klasse L auf Candraja Platz drei. Das Duo belegte auf M*-Level zudem einen guten vierten Platz. Im Sattel von Santinano schrammte Nadine Wahlers knapp am Sieg im Punktespringen der Klasse M* am Sieg vorbei und wurde Zweite. n einer weiteren L-Youngster-Prüfung sicherte sich ihr Vereinskollege Oliver Ross auf Crunch der Elf Platz zwei.

Kathrin Dittmer in Hüttenbusch vorne

Erfolge gab es auch in Hüttenbusch. Kathrin Dittmer gewann eine Dressurpferdeprüfung der Klasse L. Auf dem Rücken der sechsjährigen Oldenburger Stute Miss Balou (Bernay x MV Guzzi) überzeugte Aller-Weser-Reiterin die Richter und bekam eine Wertnote von 8,20 bescheinigt, die ihr diesen Sieg einbrachte. Mit ihrem zweiten Pferd Samaana wurde Kathrin Dittmer Dritte.

Julie Mynou Diederichsmeier belegte in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** auf Contina Rang drei. In der Springpferdeprüfung der Klasse L erreichte die Aller-Weser-Reiterin im Sattel von Balanda mit der überzeugenden Wertnote von 8,60 Platz zwei. Schwester und Vereinskollegin Mylene Nagel wurde hier auf Action Hero Dritte. Das Paar konnte am letzten Turniertag noch einmal auf diesem Niveau glänzen und holte Platz zwei.

Im L-Springen zeigten Ann-Kathrin Meyer und Let’s Dance von der RG Berkelsmoor eine tolle Leistung und holten Platz zwei. Sina Wesemann (RV Alte Aller Langwedel-Daverden) erreichte im Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse A** auf Levano Platz vier. Julie Mynou Diederichsmeier wurde auf Arrabiata außerdem Fünfte in einem L-Springen mit steigenden Anforderungen. Ulrike Hatzl, ebenfalls RV Aller-Weser, und Herzrubin wurden in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A Zweite. kk