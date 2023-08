Nadine Gerhard feiert Sieg zum Saisonabschluss

Von: Kai Caspers

Auf dem Rad machte die Morsumerin Nadine Gerhard einige Plätze gut. © Privat

Morsum – Mit der Teilnahme am 30. Oldenburger Bärentriathlons in Bad Zwischenahn beendete Triathletin Nadine Gerhard ihre Saison. Und das überaus erfolgreich. Denn die Morsumerin feierte über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 11 km Laufen) nach einer Zeit von 2:50:05 Sunden in der AK45 einen überlegenen Sieg mit über zwölf Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte Angela Bohn. In der Gesamtwertung der Frauen bedeutete das Rang neun.

Da die Temperatur im Zwischenahner Meer bei 22,2 Grad lag, herrschte Neoprenverbot. Da die Strecke dadurch etwas mehr Kraft in Anspruch nimmt, waren die Schwimmzeiten erwartungsgemäß etwas langsamer. Die eigene Hochzeit vor Augen, ging Nadine Gerhard den Wettkampf ganz entspannt an und stieg nach 35:44 Minuten aus dem Wasser. Aufgrund der frischen Temperaturen ging es nach einem schnellen Wechsel mit Radjacke auf die 40 Kilometer lange Strecke. Die Bedingungen waren nicht optimal. Denn es regnete die komplette Zeit, sodass die Straßen nass waren und die Morsumerin das Tempo drosseln musste, um Stürze zu vermeiden. Dennoch konnte Gerhard einige Plätze gutmachen und kam nach 1:09:22 Stunden, das einen Schnitt von 34,7 km/h bedeutet, zum zweiten Mal in die Wechselzone für den abschließenden Lauf über die knapp elf Kilometer.

Es wurden vier Runden a 2,7 Kilometer entlang der Kurkliniken und des Zwischenahner Meeres gelaufen. Nadine Gerhard benötigte für die Strecke 1:00:36 Stunden und kam als Neunte der Frauen nach 2:50:05 Stunden ins Ziel. Damit beendete sie die Saison mit einem ersten Platz in ihrer Altersklasse mit einem Vorsprung von über zwölf Minuten auf die Zweitplatzierte Angela Bohn.

„Nach meiner erfolgreichen Saison, mit Platz acht bei den Weltmeisterschaften The Championship im slowakischen Samorin, der Teilnahme am legendären Challenge Roth Triathlon auf der Langdistanz (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,2 km Laufen) mit einer Zeit unter zwölf Stunden, einem fünften Platz in meiner Altersklasse auf der olympischen Distanz beim Hamburg Wasser World Triathlon, war es ein sehr erfreulicher Saisonabschluss mit der Teilnahme bei einer tollen, familiären Veranstaltung des 30. Oldenburger Bärentriathlons in Bad Zwischenahn“, erklärt Nadine Gerhard. „Ab jetzt heißt es dann aber erst einmal die Füße hochlegen und sich vernünftig zu entspannen. Und dann gucke ich mal, was ich in der Zukunft noch für schöne Abenteuer erleben kann.“ kc