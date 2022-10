TB Uphusen kassiert Nackenschlag in der Nachspielzeit durch einen äußerst fragwürdigen Strafstoß – 3:3

Von: Kai Caspers

Teilen

Auch Uphusens Kapitän Burak Yigit hätte in der Partie gegen den FC Hagen/Uthlede für die Vorentscheidung sorgen können. Doch immer wieder war ein Fuß dazwischen. © häg

Der Befreiungsschlag schien bereits in trockenen Tüchern. Denn bis in die Nachspielzeit führte Fußball-Landesligist TB Uphusen völlig verdient mit 3:2 gegen den FC Hagen/Uthlede. Doch ein äußerst zweifelhafter Strafstoß versetzte den Gastgebern noch einen bitteren Nackenschlag.

Uphusen – Schiedsrichter Henning Kann und Fußball-Landesligist TB Uphusen werden keine Freunde mehr. Hatte es bereits nach der Partie gegen den TuS Harsefeld etliche Diskussionen gegeben, stand der Unparteiische auch im Duell gegen den FC Hagen/Uthlede im Mittelpunkt des Geschehens. Zum allgemeinen Entsetzen des TBU zeigte Kann in der Nachspielzeit (90.+6) mit einer Verzögerung von gut 10 Sekunden auf den Punkt, sodass Finn-Niklas Klaus den Gästen per Strafstoß beim 3:3 (2:2) noch einen schmeichelhaften Punkt rettete. Aber damit nicht genug. Da sich der zuvor bereits verwarnte Ilias Kasapis im Anschluss nicht beruhigen wollte, sah er auch noch die Ampelkarte und wird dem TBU damit in der nächsten Woche fehlen.

Daniel Younis verpasst in der Nachspielzeit die Vorentscheidung vom Punkt

„Wahnsinn. Die fünfminütige Nachspielzeit war längst abgelaufen. Und dann ist die Szene längst vorbei und er pfeift trotzdem, weil da einer schreit. Das war einfach eine Frechheit“, wollte sich TBU-Trainer Christian Ahlers-Ceglarek nur schwer beruhigen. „Zumal wir klar besser gewesen sind. Daher ist das Unentschieden auch eine gefühlte Niederlage.“ Während sich „Zecke“ noch ärgerte, mussten seine Spieler Daniel Younis trösten. Kurz vor dem äußerst zweifelhaften Strafstoß der Hagener hätte der Uphuser Mittelfeldspieler (90.+3) für die Entscheidung sorgen können. Allerdings zeigte Younis nach Foul an Artur Bondar Nerven und scheiterte vom Punkt an Hagens Torhüter Tom Rode. „Ich mache ihm keinen Vorwurf. Daniel hat sich gut gefühlt. Und Elfmeter werden eben auch mal verschossen“, nahm Ahlers-Ceglarek den Pechvogel in Schutz. „Außerdem müssen wir uns wieder einmal an die eigene Nase fassen. Wir hätten nach zehn Minuten schon 3:0 führen müssen. Dann wäre das Ding durch gewesen und wir hätten uns über andere Dinge sicher nicht mehr unterhalten müssen“, wollte der TBU-Trainer das aktuelle Manko seiner Mannschaft nicht verschweigen.

Außerdem müssen wir uns wieder einmal an die eigene Nase fassen. Wir hätten nach zehn Minuten schon 3:0 führen müssen. Dann wäre das Ding durch gewesen und wir hätten uns über andere Dinge sicher nicht mehr unterhalten müssen.

Vor allen Dingen zu Beginn der Partie hatte es den Anschein, als wollten die Uphuser die Gäste förmlich überrennen. Nach glänzender Vorarbeit von Ordi Kheder traf Rasho Chicho zur frühen Führung – 1:0 (2.). Hugo Magouhi (7.) und Burak Yigit (10.) hätten dann früh für die Vorentscheidung sorgen können. Stattdessen kamen die Gäste aus dem Nichts durch einen Doppelpack von Jan Hasselmann (11./28.) zum 2:1 und stellten das Spiel damit auf den Kopf. Nachdem Hagens Mirko Franke in der 39. Minute in bester Torhütermanier einen Chicho-Schuss auf der Linie mit der Hand klärte, sah er die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Magouhi zum 2:2 (40.). In der 69. Minute war Magouhi erneut zur Stelle – 3:2. In der Folge gingen die Gastgeber mit ihren Kontermöglichkeiten jedoch viel zu fahrlässig um. Dennoch schien der Sieg ungefährdet, da die TBU-Defensive in der Folge nichts anbrennen ließ. Das galt auch für die Nachspielzeit. Bis Hagens aufgerückter Torhüter Tom Rode nach einem hohen Ball im Strafraum der Uphuser über seine eigenen Füße fiel. Doch Schiedsrichter Henning Kann hatte da irgendetwas anderes gesehen.