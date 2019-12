Nachwuchs überzeugt beim Regional-Tag

Isalie Baumgart triumphiert auf Leopold / Auch Brianne Beerbaum erfolgreich

+ Isalie Baumgart gewann auf Leopold den Stilspring-Wettbewerb bis 100 cm. Foto: Wächter

Döhlbergen-Rieda – Beim Regional-Tag des Kreisreiterverbandes Verden, veranstaltet vom RC Hagen-Grinden auf dem Gelände der ehemaligen Reit- und Fahrschule in Verden, waren alle Nachwuchsreiterinnen und Nachwuchsreiter in den neun verschiedenen Prüfungen mit großem Eifer dabei. Im Stilspring-Wettbewerb mit Hindernissen bis zu einer Höhe von 60 cm, machten drei in Reiterkreisen bekannte Namen das Rennen unter sich aus. Es siegte Annelie Friemel auf Kira mit der Note 7,3 vor Isalie Baumgart auf Machu Picchu (7,2) und Brianne Beerbaum auf Wizard of Oz (7,1).