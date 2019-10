Ein Nachbarschaftsduell mit klar verteilten Rollen in Bassen

Bassen/Achim – Die Rollen in diesem Match sind klar verteilt, wenn der derzeitige Bezirksliga-Zweite TSV Bassen am Sonntag (14 Uhr) den Vorletzten 1. FC RW Achim zum Derby erwartet.

„Ich sehe mein Team aber nicht chancenlos. Auf keinen Fall. Wir müssen uns vor dem Tor einfach nur wieder mehr konzentrieren. Die Konzentration beim Abschluss ist uns beim völlig unnötigen 1:2 gegen den VSK Osterholz abgegangen. Ansonsten war ich mit dem Spiel, das wir gezeigt haben, durchaus zufrieden“, strahlt da Achims Coach Andreas Taubhorn vor dem Match durchaus Optimismus aus. Fehlen werden ihm allerdings Behcet Kaldirici (Urlaub) sowie Ibo Lailo (privat).

Auch die Bassener geben sich vor diesem Nachbarschaftsduell durchaus optimistisch, immerhin mussten sie in dieser Saison erst eine Niederlage schlucken, „im gesamten Jahr 2019 waren es bisher gerade einmal deren zwei. So denke ich, haben wir dann nicht viel falsch in unserer Spielweise gemacht. Gegen Rot-Weiß liegt es ganz allein an uns, ob wir diese starke Bilanz fortführen können. Wenn wir an das bisher Gezeigte anknüpfen, wird es nur sehr schwer sein, uns zu schlagen“, sagt da Bassens Coach Uwe Bischoff. Den Grün-Roten fehlen werden am Sonntag „Jo“ Diezel sowie weiter David Schymiczek (beide verletzt). Christian Czotscher wird zudem die nächsten vier Wochen nicht zur Verfügung stehen. vst