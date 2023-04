Nach Spielabbruch: Claudia von Kiedrowski geschockt

Von: Frank von Staden

Claudia von Kiedrowski ist das Lachen nach den Vorfällen am vergangenen Sonntag beim SV Hönisch gänzlich vergangenen. © vst

Es war DIE Nachricht am Sonntag: Spielabbruch in der Fußball-Kreisliga in der Partie SV Hönisch – TV Oyten II. Eine Nachricht, die nicht nur einen Sturm im Wasserglas entfacht hat, sondern eine, die weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen dürfte.

Hönisch – Es war die 85. Spielminute in einer Begegnung, die rein sportlich nichts Aufregendes hergab. Allerdings soll eine Gruppe von Zuschauern, die sich in der Nähe der Hönischer Spielerbank aufgehalten haben soll, immer wieder versucht haben, Oytener Anhänger zu beleidigen. „Das stimmt so. Schon im Hinspiel hatten wir da mit einigen Wenigen aus dem Hönischer Anhang Probleme, die immer wieder versuchten, unseren Torwart mit einem Laserpointer zu blenden“, erklärte Oytens Kreisliga-Coach Steffen Rathjen am Dienstag auf Nachfrage. Als die Oytener Zuschauer nur sehr bedingt auf die Provokationen reagierten, wurde Claudia von Kiedrowski, die ihren spielleitenden Mann Walter als Schiedsrichterassistentin an der Linie unterstützte, zur Zielscheibe von Anfeindungen und Pöbeleien aus der untersten Schublade. Auf Nachfrage wollte sich die Langwedelerin zu dem konkreten Ablauf nicht äußern, „um den weiteren Ermittlungen nicht vorzugreifen.“ Dass die Unparteiische kurz vor dem Abbruch auch noch bespuckt wurde, wollte sie zumindest nicht abstreiten. Da der SV Hönisch auf seiner Sportanlage über keine Absperrung oder Barriere zum Spielfeld verfügt, hatte Claudia von Kiedrowski auch keine Möglichkeit, den nötigen Abstand zu den Zuschauern zu wahren.

Der Vorfall allerdings hat Spuren bei der Staffelleiterin der Fußball-Bezirksliga 3 hinterlassen. Auch am Dienstag wirkte die „Fußballerin durch und durch“ regelrecht geschockt, sagte: „Seit über 20 Jahren leite ich nun schon Fußballspiele, auf dem Platz und auch an der Linie. Aber so etwas ist mir noch nicht passiert. Kein Wunder, dass kaum noch jemand Lust hat, Schiedsrichter zu werden!“ Denn solche Nachrichten, wie sie jetzt am Sonntag in Hönisch vorgefallen sind, häufen sich seit einigen Jahren in beängstigender Form. Claudia von Kiedrowski: „Das alles hat mich sehr aufgewühlt. Ich überlege jetzt, zumindest bis zum Ende der Saison als Schiedsrichterin auszusteigen.“

Anmerkung am Rande: Der kleine Hönischer Tross soll schon des Öfteren auch auf anderen Sportplätzen negativ aufgefallen sein. Dass allerdings eine Unparteiische regelrecht attackiert und bespuckt wird, ist im Landkreis eine neue Form von Gewalt auf dem Sportplatz, die extrem nachdenklich stimmt.

So sieht es auch Verdens Fußball-Boss Kurt Thies, der diese Problematik schon seit längerem beobachtet – nicht nur im Sport: „Ein generelles Fußballproblem ist das jetzt nicht, es betrifft die Gesellschaft im Allgemeinen. Doch es stimmt, dass gerade im Fußball die Strafen in dieser Hinsicht stark zunehmen. Und deshalb dürfen wir jetzt nicht wegschauen. Wir vom NFV können aber am Ende nur bestrafen. Die Vereine sind da jetzt gefordert, diesen Krawallmachern mit aller Kraft entgegenzutreten.“

Hönischs Trainer Waldemar Kammer steht derzeit im engen Kontakt mit seinem Vorstand, erklärte am Dienstag: „Was da passiert ist, geht gar nicht. Das überschatten alles bisher Dagewesene! Der Verein muss jetzt handeln. Passiert nichts, behalte ich mir vor, mein Amt als Trainer beim SV Hönisch niederzulegen!“