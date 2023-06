7:4 nach 0:3 – FC Verden 04 erlebt Elf-Tore-Wahnsinn

Von: Ulf Horst von der Eltz

Nicht zu halten von den Cuxhavenern: Dennis Hoins (r.) trug einen Dreierpack zum abschließenden Wahnsinn bei. Der FC Verden 04 feierte nach 0:3 einen 7:4-Triumph. © Wächter

Der FC Verden 04 ist nach einem wahren Spektakel Landesliga-Vizemeister! Trotz schnellen 0:3-Rückstandes spielte sich die Neubarth-Elf in einen Rausch und schoss Rot-Weiß Cuxhaven mit einem 7:4-Triumph in die Bezirksliga. Dennis Hoins und Robert Posilek schürten zum Saisonende Dreierpacks.

Verden – Stefan Wöhlke musste sich noch einmal in den Kreis kauern und den Triumphgesang anstimmen. Trotz vier Gegentreffern strahlte der Torhüter des FC Verden 04 nach seinem letzten Spiel übers ganze Gesicht: Mit einem Elf-Tore-Wahnsinn und dem 7:4 (1:3)-Sieg zum Landesliga-Kehraus gegen Rot-Weiß Cuxhaven verabschiedeten die Reiterstädter ihr Urgestein.

Stefan Wöhlkes besonderer Abschied

„Klar hätte ich gerne weniger kassiert. Es war trotzdem ganz besonders für mich – einfach überragend, wie die Mannschaft das noch umgebogen und mir den Sieg geschenkt hat“, freute sich der 29-Jährige: „Ein tolles Ende einer guten Saison.“ Wöhlke sucht nun eine andere sportliche Herausforderung mit dem Ziel, wieder die Nummer eins zu werden.

Der Irrsinn am Hubertushain brachte der Neubarth-Elf abermals den Vizetitel. Noch gravierender jedoch: Die Küstenstädter müssen den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten – trotz einer komfortablen 3:0 nach nur 22 Minuten. „Sie haben uns eiskalt erwischt, wir haben in der Anfangsphase gepennt. Der Fokus lag doch zu sehr auf Stefans Abschied“, nannte Trainer Frank Neubarth den Grund für den erschreckenden Beginn der Platzherren. Damian Curras-Viera (17.), Elias Deblitz per Eigentor nach Ecke (20.) und Jonas Ubber mit einem Strafstoß (22.) – Wöhlke hatte Curras-Veira gefoult – sorgten für unbändigen Jubel auf der Rot-Weiß-Bank. In der letzten Viertelstunde vor der Pause bekam der FC die Partie endlich in den Griff, Dennis Hoins traf nach Müller-Zuspiel wuchtig zum 1:3 (44.).

Dennis Hoins gibt das Signal

Das Signal zur wilden Aufholjagd. Neubarth: „In der Kabine habe ich gesagt, dass das doch jetzt eine schöne Aufgabe ist und wir das Ding noch drehen wollen.“ Seine Elf gehorchte und zeigte eine unbändige Reaktion. Innerhalb von 13 entfesselten Minuten führten Robert Posilek nach Hoins-Ecke (53.), nochmals Posilek nach Austermann-Pass (58.), Hoins auf Röpe-Zuspiel (64.) sowie Posilek zum Dritten nach starker Kombination über Austermann und Hoins (66.) mit sehenswerten Toren endgültig die Wende gegen nun konsternierte Cuxhavener herbei.

Minimale Hoffnung keimte durch Aaron Schulz´ 5:4 (78.), der einen Wöhlke-Patzer nach Freistoß nutzte, auf. Doch Verden spielte weiter wie im Rausch. Mit dem 6:4 (86.) auf Austermanns Vorarbeit schnürte auch Hoins seinen Dreierpack – der Rotschopf katapultierte sich mit nun 23 Buden auf den mit seinem künftigen Mitspieler Bastian Reiners geteilten dritten Platz der Torjägerliste.

Das war aber noch nicht der Schlusspunkt: Nach starker Einzelleistung von Hoins setzte sich Luca Homann gegen zwei Verteidiger durch und schoss zum 7:4 ein (90.+3). Welch ein Wahnsinn zum Saisonende.