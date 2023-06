U15-Match: Schiri offenbar vom Vater eines Verdener Spielers mit dem Tode bedroht

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Ihm ist derzeit nicht zum Lachen zumute: Patrick Pruntsch, Jugendobmann des FC Verden 04, muss sich mit massivsten Bedrohungen gegen einen U15-Schiri befassen. © privat

Ein Spielabbruch in der U15-Landesliga nach massivsten Bedrohungen offenbar auch gegen das Leben des Schiedsrichters durch den Vater eines Verdener Spielers sorgt für Aufsehen – und bringt die FC-Verantwortlichen ins Rotieren.

Verden – „Es ist schockierend, hier sind klar die Grenzen überschritten worden“, zeigte sich Patrick Pruntsch, Jugendobmann am Hubertushain, am Mittwoch auf Nachfrage dieser Zeitung konsterniert.

Nachdem in der Heimpartie der Allerstädter gegen den JFV Cuxhaven, die eine wichtige Rolle im Abstiegskampf einnimmt, unschöne Szenen in einer heftigen verbalen Attacke gegen den 16 Jahre alten Unparteiischen seitens des Vaters eines Verdener Spielers gipfelten, sah sich der Referee beim Stande von 1:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Abbruch des Matches gezwungen.

Patrick Pruntsch: „Überhaupt nicht zu rechtfertigen“

Der an dem Tag nicht auf dem Hubertushain anwesende Pruntsch hat mit seinen verantwortlichen Kollegen den Vorfall recherchiert und auch anhand des Berichtes vom Unparteiischen ermittelt, dass die zum Abbruch führenden Bedrohungen tatsächlich vom Vater eines FC-Kickers gekommen seien: „So ein Verhalten ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. In einer ersten Konsequenz haben wir dem Betroffenen zunächst ein Sportplatz-Verbot erteilt.“

Da es sich natürlich nun um ein schwebendes Verfahren handele, wolle Verdens Jugendobmann keine weiteren „vielleicht Publicity erheischenden“ Aussagen treffen. Nach einer Vorstandssitzung am Donnerstagabend könne er über die nächsten Schritte berichten – sofern dahingehend schon Entscheidungen von der FC-Führungsetage beschlossen werden sollten.

Gegenüber der Nordseezeitung hatte Cuxhavens Coach Sven Ubber berichtet, der Schiedsrichter sei vom Verdener Vater in arabischer Sprache sogar mit dem Tode bedroht worden. Nach dem Abbruch habe die JFV-Mannschaft das Gelände am Lüneburger Weg nur mit polizeilicher Hilfe verlassen können.

Patrick Pruntsch erklärte, dass sich der FC hingegen während des laufenden Verfahrens vorläufig nicht weiter zu den Vorfällen öffentlich äußern werde. „Man hofft ja immer, dass man mit Gewalt dieser Art nicht konfrontiert wird. Dass es nun so ist, macht uns natürlich betroffen. Und angesichts des jungen Alters des Schiedsrichters kann ich nur den Kopf schütteln. Alle wollen die Schiris schützen und dann passiert so etwas“, schließt Verdens Jugendobmann traurig.

Dabei geht er davon aus, dass das Match wohl für Cuxhaven gewertet werde: „Dieses sportgerichtliche Urteil werden wir natürlich akzeptieren. Aber das ist nach den Geschehnissen dann ja nur noch zweitrangig.“