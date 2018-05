Coach Thomas Tödter hört auf – und wird Lindhorsts Co-Trainer

Verden - Favoritensiege und ein Trainerwechsel waren am Wochenende die Highlights in der 1. Fußball-Kreisklasse.

TSV Otterstedt - TSV Bassen II 0:1 (0:1). „Glück gehabt, denn am Ende hat ein fragwürdiger Strafstoß diese Partie entschieden“, gab später Bassens Coach Marius Wagener unumwunden zu. Im ersten Abschnitt dominierten die Gäste die Partie und gingen kurz vor der Pause nach Foul an Samuel Dietzel durch Christoph Derichs in Front (44.). Nach der Pause war es dann eine völlig ausgeglichene Begegnung mit Halbchancen auf beiden Seiten.

TSV Brunsbrock - TSV Thedinghausen II 9:0 (4:0). Bereits nach der ersten Halbzeit war die Messe gelesen. Die Tore für die Platzherren erzielten Moritz Hestermann (7.), Mathis Tietje (15./35.), Pablo Kaiser (19.), Mirco Haubold (73.), Fabian Kunst (76./80.) sowie Andre Schreiber und Andre Oestmann. Nach der Partie gab Brunsbrocks Vorstand bekannt, dass Coach Thomas Tödter nach drei erfolgreichen Jahren am Ende der Saison ade sagt. Er löst dann beim designierten Landesliga-Aufsteiger FC Verden 04 Tim Gödecke-Steingrube als Co-Trainer von Sascha Lindhorst ab. Tödter war maßgeblich an der Umsetzung des Projektes „TSV Brunsbrock 2020“ in Bezug auf Einbindung junger Spieler aus den eigenen Reihen in die Herrenmannschaften verantwortlich. Insgesamt war Tödter sieben Jahre für den Verein tätig. Für eine Nachfolge wurden die Roten Teufel intern fündig. So werden die jetzigen Co-Trainer Walter Hötzl und Pablo Kaiser das Team verantwortlich übernehmen. Alle Spieler der jetzigen Mannschaft haben ihr Verbleiben für die nächste Saison fest zu gesagt. Hötzl und Kaiser wollen die eingeleitete erfolgreiche Verjüngung der 1. Herren fortsetzen und in den nächsten Jahren den Versuch starten, wieder in die Bezirksliga aufzusteigen, wo der TSV Brunsbrock aufgrund seiner Mitglieder- und Mannschaftsstärke zweifelsohne hingehört.

TSV Blender - TSV Etelsen II 0:5 (0:3). Philip Schmid sorgte für eine schnelle Führung (2.). Paul Barth erhöhte auf 2:0. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel sorgte Sören Bengsch mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Patrick Thiel und Niklas Darr fünf Minuten vor dem Ende sorgten für den Endstand.

SV Wahnebergen - TV Oyten III 1:3 (1:2). „Völlig verdienter Oytener Sieg“, gab da SVW-Coach Jörg Behrens zu. Nach 20 gespielten Minuten war es Jonah Klein, der die Führung der Gäste erzielte. Alexander Rippe glich nach einer halben Stunde zum 1:1 für den SVW aus, doch noch vor der Pause brachte Kai Gerhard Bartels die Gäste erneut in Führung (45.). Ole Grossklaus machte zehn Minuten vor dem Ende den Sack zu.

SV Baden - SVV Hülsen II 2:4 (1:3). Die Gastgeber gingen durch Gjokaj Hajredin in Front (9.), doch noch vor der Pause drehten die Gäste die Partie. Patrik Preisler nach gut einer halben Stunde, Julian Mayer nur zwei Minuten später und ein Eigentor von Daniel Budelmann (45.) bedeuteten die 3:1-Führung für Hülsen zur Halbzeit. Nach einer Stunde verkürzte Tobias Bauer zwar auf 2:3 für Baden. „Danach drängten wir mit aller Macht auf den Ausgleich, doch der gelang nicht. Mit dem Abpfiff war es dann Malte Schultze, der zum 4:2 für die Gäste traf“, so Badens Coach Meick Fehling.

FSV Langwedel-Völkersen II - TSV Achim II 4:0 (2:0). „Das war eine klare und letztlich in der Höhe auch verdiente Nummer für uns“, sagte Trainer Ralf Görgens. Nick Edelberg erzielte zehn Minuten vor der Pause das 1:0. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Igor Litau auf 2:0. In der 5.5 Minute sah Mehmet Kaldirici vom TSV Achim wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Janek Kamermann mit einem Doppelpack stellte danach den 4:0-Endstand her (70./87.).

