Mylene Nagel mit Doppelsieg im M*-Springen

Mylene Nagel. Archi © Wächter

Mylene Nagel ist wieder einmal in Topform. In Hüttenbusch sicherte sich die Reiterin vom RV Aller-Weser schon zu Beginn des mehrtägigen Turniers den Sieg im M*-Springen. Im Sattel der siebenjährigen Holsteiner Stute Fine Pleasure (For Pleasure x MV Coriano) fegte sie als Schnellste und fehlerfrei durch den Parcours.

Verden - Doch damit nicht genug: Auf Amabilita schnappte Mylene Nagel sich auch noch Platz zwei. Ihr Vereinskollege Jack O Donohue wurde in dieser Prüfung mit Civa Vierter.

Alexa Stais gewinnt Springpferdeprüfung Klasse L

Alexa Stais holte sich den Sieg in einer Springpferdeprüfung der Klasse L. Die Reiterin, am Stall von Markus und Meredith Michaels-Beerbaum in Thedinghausen beschäftigt, feierte diesen Triumph mit Conthindo, einem sechsjährigen Oldenburger Wallach von Conthinder. O Donohue und Congratulations Pezi belegten Platz zwei. In einer Springpferdeprüfung der Klasse A** sicherte sich Joshua Madgwick auf Agana für den RV Aller-Weser Platz zwei. Im L-Springen wurde Alexa Stais mit Match Point Dritte. In Steinbrink belegte außerdem noch Amanda Isaksson für den RV Aller-Weser mit Kalista Platz zwei in einer Springpferdeprüfung der Klasse A*.

Ulrike Hatzl mit Triumph im Dressurviereck

Auch im Dressurviereck gab es Erfolge: In Schwanewede gewann Ulrike Hatzl für den RV Aller-Weser eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Für ihre Darbietung mit der fünfjährigen Hannoveraner Stute Born to shine (Bon Coeur x MV San Amour) erhielt sie eine 8,0. Im Sattel von Feliana wurde Hatzl mit einer 7,8 Zweite. In der M-Dressur für Nachwuchspferde belegte sie auf France Gall zudem Platz zwei.

Eines der Highlights war eine M*-Dressur, in der sich Elske Marei Pilzner für den RV Graf von Schmettow auf dem Rücken von Vicello mit einer Wertung von 66,515 Prozent Platz zwei schnappte. Wenig später siegte sie dann in einer anderen M*-Dressur. Diesmal reichte es auf der achtjährigen Hannoveraner Stute Bond Girl (Bretton Woods x MV For Compliments) mit 69,848 Prozent zum Volltreffer. Hinter ihr belegte Jana Kahrs mit Noblesse für die RFG Fischerhude Platz zwei.

Jana Kahrs in M*-Dressurreiterprüfung top

Doch auch für Kahrs klappte es kurz danach mit dem großen Coup, sie siegte in einer Dressurreiterprüfung auf M*-Level. Mit der 13-jährigen Noblesse (Noir de Luxe x MV Dream of Glory) erreichte sie eine 8,0. Laurina Weidemüller und Schatzemann (RV Aller-Weser) wurden Dritte.

Zum Schluss war noch der Nachwuchs erfolgreich: Die junge Philine Otten aus Fischerhude gewann mit ihrem sechsjährigen Pony Dr. Best (Dating x MV Dublin) mit einer 8,5 ziemlich deutlich eine Dressurreiterprüfung der Klasse L*. Maria Felicita Castedello (RV Aller-Weser) erreichte in der M**-Dressur mit Hopkins Platz drei. Ihr Vereinskollege Otto Walter und seine Hannoveraner Stute Leidenschaft dürften sich außerdem sogar mit 69,430 Prozent über Platz zwei auf S**-Niveau freuen. kk