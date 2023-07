Mylene Nagel gelingt der große Coup in Wohlesbostel

Mylene Nagel präsentierte sich beim Sommerturnier des RFV Estetal in Wohlesbostel in guter Form. © Wächter

Überaus erfolgreich waren die Reiterinnen und Reiter aus dem Kreis Verden bei diversen Turnieren.

Verden – Beim großen Sommerturnier des RFV Estetal in Wohlesbostel im Springparcours war Mylene Nagel (RV Aller-Weser) erfolgreich, die auf der achtjährigen Holsteiner Stute Historia (Crunch x MV Calato) das M**-Springen gewann. Mit Quyntino sicherte sich Mylene Nagel in der zweiten Abteilung dieses Wettbewerbs Platz zwei. Ihre Schwester Julie Mynou Diederichsmeier wurde auf Amabilita Dritte. Der große Coup gelang dann aber im Youngster-Zwei-Phasen-Springen der Klasse S*, denn Mylene Nagel und Historia dominierten auch in diesem Wettkampf. Mit zwei fehlerfreien Umläufen sicherte sich das Duo diesen tollen Treffer noch vor Julie Mynou Diederichsmeier und So Gaga, die am Ende Platz zwei belegten.

Im S**-Springen mit Stechen ging Julie Mynou Diederichsmeier mit ihrem Erfolgspferd Choccoloca an den Start und erreichte Rang zwei. Abschließend siegte Tina Schremmer für den RV Aller-Weser in einer Dressurreiterprüfung der Klasse M*. Auf ihrer sechsjährigen Hannoveraner Stute Belle Fleur (Bon Coeur x MV Romancero) erhielt sie von den Richtern eine Wertnote von 7,8, die ihr diesen tollen Treffer einbrachte.

In Hannover sorgte Nano Healy für einen lupenreinen Hattrick, denn am ersten Turniertag siegte er in drei aufeinanderfolgenden Prüfungen. Zunächst schnappte sich der Ire aus Morsum mit der fünfjährigen Holsteiner Stute Comanche (Casall x MV Cassini) eine Springpferdeprüfung der Klasse L. Mit der Wertnote von 8,8 verwies er auch seine Kollegin Hannah Garton, die gemeinsam mit ihm am Stall von Hilmar Meyer tätig ist. Die Südafrikanerin erreichte mit A Kind of Magic Platz drei. Im L-Springen ging Nano Healy mit Chalero, einem sechsjährigen Oldenburger Wallach von Chaccoon Blue (MV Silvio), an den Start und war auch in dieser Prüfung nach einer fehlerlosen Vorstellung siegreich. Zu guter Letzt sicherte sich Nano Healy mit der sechsjährigen Hannoveraner Stute Baloutina (Balou du Rouet x MV Stakkato) auch noch den Triumph im M*-Springen, das gleichzeitig das Highlight des Tages war. Der Höhepunkt dieses Turnierwochenendes war allerdings ein S*-Springen mit Stechen. Abermals hieß der Sieger Nano Healy, denn dieses Mal stellte er die 12-jährige Stute Oak Grove’s Americana (Aganix du Seigneur x MV Heartbreaker) vor, mit der er die schnellste Runde hinlegte. Neben den Siegen gab es aber auch noch einige starke Platzierungen. So belegte Hilmar Meyer im M*-Springen auf Katana Platz fünf. Fünfte auf diesem Level wurde auch Aller-Weser-Reiterin Bettina Bemmann auf Birdie. Healy erreichte mit seinen Nachwuchspferden in einer Springpferdeprüfung der Klasse A* auf Comanche Platz drei und mit Departure Rang vier.

Alvern war das Ziel einiger Verdener Reiterinnen, die dort tolle Erfolge erzielten. So ging Laura Hellwinkel für die PSG Barnstedt an der Aller mit Fürstin Garcia in der S*-Dressur an den Start und belegte nach einer starken Vorstellung Platz vier. Auf Fidero konnte sie sich in der M**-Dressur mit 68,922 Prozent Platz zwei sichern. Außerdem belegte Mia Geyer für den RV Aller-Weser auf Fiete Platz drei in einer Dressurprüfung der Klasse L*.

Beim Turnier des RV Wörpedorf in Grasberg belegte Finn Mohr auf Classic Edition für den RC Hagen-Grinden Platz fünf, einem Stilspringen der Klasse A*. In einer Springpferdeprüfung auf A**-Level erreichten Emily Nolte und Susi Sorglos für den RV Aller-Weser Platz vier. Vereinskollegin Mieke Wischer wurde auf Faunus in der L*-Dressur Vierte. Gleiches galt für Lea Lavrenz (RV Aller-Weser) und Secret Sissi in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A. kk