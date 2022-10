Mylene Nagel auf dem dritten Platz

Teilen

Julie Mynou Diederichsmeier belegte auf Choccoloca im S*-Springen mit einem fehlerfreien Ritt Platz acht. © iw

Gute Ergebnisse erzielten die Reiter aus dem Kreis Verden beim SH-Holstein International. Die Veranstaltung gilt als eines der ersten großen und wichtigen Hallenturniere der Wintersaison.

Verden – Im Fokus der Turnierreiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden stand an diesem Wochenende mit dem SH-Holstein International eines der ersten großen und wichtigen Hallenturniere der Wintersaison. Schon zum Auftakt belegte Mylene Nagel (RV Aller-Weser) in der Gold Tour, einem Springen mit Hindernissen bis zu 1,30 Meter, mit Makani (Messenger x MV Kolibri) Platz vier. Ihre Schwester und Vereinskollegin Julie Mynou Diederichsmeier konnte sich auf Cosmo (Colman x MV Quinar) Platz sechs sichern. Im Finale dieses Wettbewerbs schnitten Julie Mynou Diederichsmeier und Cosmo am besten ab. Am Ende holten sie Platz fünf der Gesamtwertung.

In der Grand Prix Tour, einem S*-Springen, freute sich Mylene Nagel mit dem 11-jährigen Wallach Look at me (Jimmy de Pravia x MV Baloubet du Rouet) über Platz drei. Fehlerfrei blieb auch Julie Mynou Diederichsmeier mit Quick and Fly und Choccoloca, die die Plätze sieben und acht erreichten. Mylene Nagel und Look at me holten auf diesem hohen Level auch in einer weiteren Prüfung Platz sechs. Im Finale, das mit Stechen ausgetragen wurde, holten holte Mylene Nagel mit dem Wallach dann nach zwei Runden ohne Abwurf Platz drei der Gesamtwertung.

Im Youngsters-Springen für sechsjährige Pferde schnappte sich Oliver Ross (RV Aller-Weser) eine Platzierung. Mit seinem Hannoveraner Otto de la Roche (Orlando x MV Check In) belegte er nach einer fehlerfreien Vorstellung Platz drei. Im Finale dieser Prüfung, die in zwei Umläufen ausgetragen wurde, konnte sich das Duo am Ende Platz zwei schnappen. Nur wenige Zehntelsekunden fehlten ihnen zum Sieg. Im Silber Grand Prix freute sich Oliver Ross auch im Sattel von Chira, einer 14-jährigen Hannoveraner Stute von Calido, über Platz fünf.

In Vechta holte Alejandro Jose de Andres Pozo mit Comanche eine Wertnote von 8,10, die dem Paar vom RV Aller-Weser einen vierten Platz in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** einbrachte.