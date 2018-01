Springreiterin Mylene Diederichsmeier: Ein Sieg in Leipzig

Verden - Wenige Tage vor Beginn der VER-Dinale in der Verdener Niedersachsenhalle (25. bis 28. Januar) überprüften die Springreiter Mylene und Julie Mynou Diederichsmeier sowie Harm Lahde (alle RV Aller-Weser) ihre Form auf internationalen Turnieren in Leipzig und Drachten (Niederlande). Alle drei Springreiter kehrten mit vorderen Platzierungen zurück.

Mylene Diederichsmeier gewann in Leipzig auf der achtjährigen Holsteiner Stute Clarabela eine internationale Springprüfung nach Fehlern und Zeit und Sprüngen bis 1,40 Meter fehlerfrei in 66,45 Sekunden vor Felix Haßmann (Lienen) auf Horse Gym’s Landino (0/67,60). Dabei ließ Mylene Diederichsmeier unter anderem Cracks wie Philip Rüping, Marco Kutscher, Eva Bitter, Marcus Ehning, Kevin Staut (Frankreich), Holger Wulschner sowie Werner Muff und Martin Fuchs (beide Schweiz) hinter sich.

Im Finale dieser Prüfung wurde sie dann zwei Tage später in einem Zwei-Phasen-Springen (1,45 m) auf Clarabela Dritte (0/27,77) und musste sich dabei nur dem Belgier Pieter Devos auf Flash (0/25,98) und Daniel Deuser auf Killer Queen VDM (0/27,17) geschlagen geben. Vierter wurde Marco Kutscher auf Cassata (0/27,87).

Internationale Springprüfungen

In einer weiteren internationalen Springprüfung in Leipzig belegte ihre jüngere Schwester Julie Mynou Diederichsmeier auf dem zwölfjährigen Wallach Pius (0/62,53) den zweiten Platz hinter Christopher Kläsener auf dem Celler Hengst Inliner (0/57,31). Mylene Diederichsmeier blieb in dieser Prüfung ebenfalls strafpunktfrei und wurde auf der zehnjährigen Stute Cassis (0/68,16) Fünfte.

In Drachten kam der Varster Springreiter Harm Lahde in einer mit insgesamt 26.000 Euro dotierten internationalen Springprüfung (1,50 m) auf dem elfjährigen Holsteiner Wallach Oak Grove’s Celebrity strafpunktfrei in 61,07 Sekunden auf den dritten Platz. Er musste nur dem Niederländer Daan van Gaal auf Djam (0/58,63) und dem Brasilianer Marlon Modolo Zanotelli auf El Dorado (0/58,92) den Vortritt lassen.

In einer weiteren internationalen Springprüfung (1,45 m) blieb Lahde auf dem zehnjährigen Wallach Oak Grove’s Dr. - fehlerfrei in 60,23 Sekunden. Das reichte zum achten Platz und damit war der 30-Jährige drittbester deutscher Teilnehmer in dieser Springprüfung.

Mylene und Julie Mynou Diederichsmeier sowie Harm Lahde werden in dieser Woche in Verden bei der VER-Dinale aufsatteln und sicher in der augenblicklichen Form eine gute Rolle spielen. - jho