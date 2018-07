Muzzicato zeigt sich nach 3:1-Erfolg zufrieden

Uphusen - Die kleinen Sorgenfalten bei Uphusens Oberliga-Coach Fabrizio Muzzicato glätten sich ein wenig. Zwar plagen sich einige wichtige Akteure weiterhin mit mehr oder minder schweren Blessuren herum, dafür flutscht es mit dem neu installierten Spielsystem aber immer besser. Das bewiesen die Blau-Weißen am Mittwoch im Testspiel gegen DFB-Pokalteilnehmer BSC Hastedt, den die Uphuser mit 3:1 (1:1) besiegen konnten.

Seit Beginn der Vorbereitung lässt der Übungsleiter sein Team immer wieder in einem 3:4:2:1-System auflaufen. Er legt dabei viel Wert darauf, dass die erste Mittelfeldreihe auf einer Linie steht, die beiden Akteure davor zentral die Räume eng machen und auch die beiden Außenverteidiger hoch anlaufen. „Das machen wir immer besser, auch wenn es in der Deckung weiterhin noch nicht ganz so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber wir sind nah dran“, ließ Muzzicato am Mittwoch im ersten Abschnitt Dennis Janssen in der Abwehrzentrale auflaufen. „Hat er wirklich gut gemacht“, lobte Muzzicato, der aber bereits nach 60 Sekunden das 1:0 der Gäste notieren musste. „Wenn Hastedt schnell umgeschaltet hat, hatten wir doch weiterhin noch leichte Probleme. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Aber es wird“, so der TBU-Coach, der dann das 1:1 durch Gastspieler Shansu Mansaray (Bundesliga-U19 VfL Osnabrück) sah. Der Bremer, er stammt aus der Werder-Jugend, signalisierte bereits seinen Wechselwunsch an den Arenkamp, „doch wir warten mal ab. Er wäre als offensiver Außen aber sicher eine Bereicherung“, so Muzzicato, der nach dem Wechsel dann das 2:1 durch Rechtsverteidiger Viktor Pekrul und das 3:1 durch Thomas Celik zur Kenntnis nahm. Der nächste Test steht bereits am Sonnabend in Etelsen an, wo ein Blitzturnier mit den Hausherren und dem TuS Heeslingen geplant ist. J vst