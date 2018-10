Muzzicato reagiert früh – 1:1

Uphusen - Von Kai Caspers. Bereits zum fünften Mal in Folge blieb Fußball-Oberligist TB Uphusen ein Dreier verwehrt. Dennoch zeigte sich Trainer Fabrizio Muzzicato nach dem 1:1 (1:1) gegen den TuS Bersenbrück, der als Tabellendritter angereist war, zufrieden: „Aktuell haben wir bekanntlich ein paar Probleme. Daher hilft uns der eine Punkt definitiv weiter.“

Apropos Probleme: Hatten die Uphuser zunächst gut begonnen und kamen durch Sebastian Kmiec (3.) und Kevin Artmann (6.) auch zu zwei Abschlüssen, wurden die Gäste aus Bersenbrück in der Folge zunehmend stärker. Vor allem das Umschaltspiel hatte es in sich. Bestes Beispiel dafür war das 0:1, als die Uphuser nach einem Ballverlust im Mittelfeld nicht im Bilde waren und Malik Urner mit einem satten Schuss von der Strafraumkante erfolgreich war – 0:1 (13.). „In dieser Phase haben wir nicht gut gestanden. Daher habe ich auch reagiert und von Dreier- auf Viererkette umgestellt“, verdeutlichte TBU-Coach Muzzicato. Eine Maßnahme, die sich auszahlen sollte. Fortan bekamen die Gastgeber deutlich besseren Zugriff auf die Partie. Der Lohn ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Nach einem Chipball von Kevin Artmann warteten die Gäste vergebens auf den Abseitspfiff. Bersenbrücks Torhüter Christoph Bollmann kam aus seinem Kasten und hatte Philipp-Bruno Rockahr eigentlich fast schon abgedrängt. Doch der Uphuser Stürmer ließ sich nicht beirren und traf aus ganz spitzem Winkel zum umjubelten Ausgleich – 1:1 (29.). Das sorgte für zusätzliche Sicherheit im Spiel der Gastgeber. Doch der Führungstreffer vor der Pause wollte nicht mehr fallen, da Sebastian Kmiec zunächst einen Schuss neben das Tor setzte (37.), ehe Burak Yigit nach feinem Pass von Daniel Throl (43.) einen Schritt zu spät kam.

Für die zweite Halbzeit zeigte sich Fabrizio Muzzicato in Anbetracht der Leistungssteigerung seiner Elf ganz zuversichtlich. „Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass wir das Spiel verlieren können“, gab der Deutsch-Italiener zu verstehen. Und zunächst hatte es auch den Anschein, als sollte ihn sein Gefühl nicht trügen. Denn nach einem Querschläger im Strafraum der Gäste (48.) holte Nicolas Eiter Uphusens Sebastian Kmiec völlig unnötig von den Beinen. Bei so viel Dummheit blieb Schiedsrichter Benjamin Buth gar keine andere Wahl und er zeigte sofort auf den Punkt. Doch ausgerechnet TBU-Routinier Viktor Pekrul vermochte dieses Geschenk nicht zu nutzen und setzte das Leder neben den Kasten. Nur gut, dass das nicht bestraft wurde. Denn nach einem Ballverlust von Frithjof Rathjen (53.) liefen gleich drei Bersenbrücker auf Uphusens Torhüter Christian Ahlers-Ceglarek zu. Allerdings brachten sie das Kunststück fertig, diesen Ball noch zu vertändeln. Vier Minuten vor dem Ende wurde es erneut gefährlich, als Kerem Sahan nach einer Notbremse mit Rot vom Platz musste. Allerdings schoss Sandro Heskamp den Freistoß aus 20 Metern weit über das Tor. Besser machte es da schon der eingewechselte Uphuser Shamsu Mansaray in der 88. Minute, als er TuS-Keeper Bollmann zu einer Glanzparade zwang. So blieb es letztlich beim gerechten Unentschieden.