Muzzicato als „Fabrizio Ratlos“

Uphusen - Von Ulf von der Eltz. Thomas Celik ließ sich auf die Bank plumpsen. Die Enttäuschung über die erste Saisonpleite stand dem Stürmer des TB Uphusen ins Gesicht geschrieben – selbst ein Lob seines Trainers, er sei noch einer der wenigen in Normalform gewesen, konnte ihn nach dem 0:4 (0:2) im Oberliga-Duell gegen den SV Atlas kaum trösten. „Bei so einem Ergebnis brauche ich gar nicht erst zu überlegen. Natürlich bin ich mit meiner Leistung alles andere als zufrieden“, haderte Celik mit dem Schicksal.

Dass es dabei gegen die Kicker aus seinem Wohnort Delmenhorst diese Abfuhr gegeben hatte, wollte der 23-Jährige aber nicht an die große Glocke hängen: „Sicher kenne ich den ein oder anderen Spieler auch privat. Trotzdem war es für mich ein Spiel wie jedes andere.“ Besonders an der ersten Halbzeit kritisierte Celik herum: „Wir sind immer einen Schritt zu spät gekommen. Dafür haben wir einen guten Start in die zweite Hälfte hingelegt und das Spiel gemacht. Selbst nach dem 0:3 haben wir noch einmal alles versucht.“ Der Offensiv-Kicker hätte dem Match höchstpersönlich eine Wende geben können, aber in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs ließ er nach Klasse-Pass von Sebastian Kurkiewicz den Ball freistehend zu weit vom Fuß springen und verpasste somit den möglichen Anschluss.

+ Blieb im Angriff äußerst blass: Shamsu Mansaray (vorne) strahlte bei Uphusens 0:4-Pleite kaum Gefahr aus. J Foto: von Staden

Dass die Bemühungen nach der Pause mit viel zu wenig Durchschlagskraft blieben, erkannte TBU-Coach Fabrizio Muzzicato: „Es gab ja einige Abschlüsse, die waren aber nicht effektiv. Da hat uns Delmenhorst gezeigt, wie man es macht.“ In der Tat benötigten die Gäste in diesem Spitzenspiel nur zwei Möglichkeiten, um zur Pause 2:0 vorne zu liegen. Wobei der am Sonnabendabend schwache Kerem Sahan kräftig mithalf. Erst unterlief dem Verteidiger nach einer flachen Hereingabe von Oliver Rauh ein Eigentor aus Kurzdistanz zum 0:1 (15.), dann ließ er Leon Lingerski ungehindert die Kugel im Fallen sehenswert in lange Ecke schießen – 0:2 (37.). „Atlas war lauffreudiger und agiler“, erkannte Muzzicato die SV-Führung als verdient an. Der Coach geriet sogar ins Grübeln: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so langsam sind. Ohne das Eigentor wäre wohl nicht viel passiert, so regierte bei uns die Hektik.“

In der zweiten Hälfte sah der gebürtige Italiener einige gute Aktionen, der eingewechselte Marafone da Costa brachte Schwung. Ihn hatte Muzzicato zu Beginn auf der Bank gelassen, „weil ich mir mit Kevin Artmann und Kurkiewicz mehr Präsenz im Zentrum erhofft hatte.“ Philip Rockahr (46.) sowie da Costa (61.) jeweils nach Alleingängen verpassten den Anschluss. Und selbst nach dem entscheidenden 0:3 durch Tom Schmidts Nachschuss (69.) gab es weitere TBU-Chancen. Doch bezeichnend blieb, dass Kurkiewicz per Freistoß weit hinters Tor (77.), Celik mit einem Luftloch (78.) sowie der freistehende Viktor Pekrul, dessen Auftritt Muzzicato träge fand, das Ziel verfehlten. „Mit so einer deftigen Niederlage hätte ich nie gerechnet“, trottete der Uphuser Coach erstmalig ein wenig als „Fabrizio Ratlos“ vom Arenkamp.