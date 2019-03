Muzzicato: „Einfach brutal“

TBU vom effektiven TuS Bersenbrück 3:0 besiegt / Ahlers-Ceglareks Serie

+ Seine Serie hält: Christian Ahlers-Ceglarek wehrte im dritten Spiel seinen dritten Strafstoß ab. Mit dem TB Uphusen verlor der Keeper aber 0:3 in Bersenbrück. Foto: von Staden

Uphusen – Da war auch die beeindruckende Serie von Christian Ahlers-Ceglarek für die Katz: Der Keeper wehrte im dritten Oberliga-Match nacheinander einen Strafstoß ab – sein TB Uphusen kassierte am Sonnabend jedoch ein 0:3 (0:1) beim TuS Bersenbrück. „Hört sich deutlich an, ist aber viel zu hoch ausgefallen. Bersenbrück verdiente sich den Sieg durch eine abgezockte und effektive Leistung. Einfach brutal“, so Fabrizio Muzzicato.