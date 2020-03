Mutlu gibt Pflichtspiel-Debüt im Derby

+ Thomas Mutlu

Hülsen – Eine leichte Aufgabe für den SVV Hülsen ist ein Match gegen den Aufstiegsfavoriten TSV Etelsen ohnehin schon nicht – vor dem Bezirksliga-Derby am Sonntag (15 Uhr) wird es doppelt schwer. Denn unter der Woche blieben die Plätze bei den Vorwärts-Kickern gesperrt, sodass an Training nicht zu denken war. „Dass wir unter diesen Umständen gegen den souveränen Spitzenreiter bestehen sollen, ist mir unverständlich“, lässt Coach Jan Twietmeyer leise Kritik ob dieser Handhabe durchschimmern. Zumindest hat er keine Personalsorgen. Heißt auch, dass Thomas Mutlu, Winter-Neuzugang vom TB Uphusen, sein Pflichtspiel-Debüt für Hülsen geben wird. „Natürlich in der zentralen Defensive“, wie Tietmeyer sagt. Der Übungsleiter wird in der Offensive Marcel Meyer neben Felix Wolf bringen, nachdem Stürmer Max Dirani wie exklusiv berichtet wieder zur SG Allertal zurückgekehrt ist. Der SVV-Coach: „Etelsen sehe ich als klaren Favoriten, wir wollen aber nach vorne spielen.“