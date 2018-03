TBU muss ohne Artmann auskommen

Uphusen - Auch beim TB Uphusen scheint der verletzungsanfällige Spielmacher Kevin Artmann nicht vom Glück verfolgt zu sein. So zwingt den 31-Jährigen, der unter der Woche im Training umknickte, erneut eine Blessur zu einer unfreiwilligen Pause. Heißt: Am Sonntag (15 Uhr) wird er laut Trainer Fabrizio Muzzicato nicht in dem Kader stehen, der beim Tabellenvierten Lupo Martini Wolfsburg den nächsten Coup im Abstiegskampf landen soll.

„Der TB Uphusen besteht aber ja nicht nur aus Kevin Artmann. Ich denke, wir haben zuletzt bewiesen, dass wir jetzt genügend Qualität besitzen, um auch ohne ihn erfolgreich zu sein“, sagt Muzzicato, ohne aber konkret zu werden, wer den Denker und Lenker ersetzen soll. „Da gibt es mehrere Lösungen!“

Dass die Oberliga-Mannschaft des Turnerbundes immer besser zueinander findet, bewies sie in ihren zahlreichen Testspielen, die sie in den vergangenen Wochen absolvierte. Zuletzt wurde Regionalligist SSV Jeddeloh mit 2:0 bezwungen und Muzzicato zeigte sich mit der Vorstellung seiner Schützlinge sehr zufrieden. Doch zu hoch will der Trainer die erzielten Ergebnisse nicht hängen, sagt: „Wichtig ist, dass wir in den Punktspielen Zählbares einfahren!“ Das war zuletzt in Oldenburg (1:0) der Fall, nun wäre ein weiterer Dreier im Abstiegskampf Gold wert. Dass die Trauben in der Auto-Stadt hoch hängen, weiß Muzzicato allerdings genau: „Wolfsburg gehört für mich zu den spielstärksten Teams der Liga. Da darf auch unser 3:1-Hinspielerfolg nicht drüber hinwegtäuschen. Wir müssen schon einen guten Tag erwischen, um dort erfolgreich zu sein.“ Dabei weiß der TBU bisher noch nicht, auf was für einem Geläuf er anzutreten hat. Muzzicato: „Gespielt wird auf alle Fälle, denn die Hausherren verfügen ja bekanntlich auch über einen Kunstrasenplatz.“

Der Coach erwartet dabei einen Gegner, „der sicherlich hoch stehen wird, um uns früh zu attackieren. Das birgt für uns allerdings die Chance, mit schnellem Umschaltspiel die sich bietenden Räume zu nutzen. Wir müssen also eine gute Mischung aus Kompaktheit und Angriffslust entwickeln.“

vst