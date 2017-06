Muskulös – aber feminin

Achim - Von Frank von Staden. Es ist ruhig geworden um Vivien Papke. Jetzt, wo alles vorbei ist. Die Norddeutsche. Die DM. Und erst recht die WM. Kein Hungern mehr für den Erfolg. Endlich wieder ausreichend essen, wieder normal trainieren. Und noch mehr Zeit für Sohn Elias. Die 28-Jährige genießt ihr jetziges Leben. Will aber das, das sie bis Ende Mai geführt hat, beileibe nicht missen. Denn Vivien Papke ist Bodybuilderin aus Leidenschaft. Und dazu noch eine der erfolgreichsten der Welt.

Vor wenigen Wochen enstand um die junge Frau aus Achim ein regelrechter Hype, als sie sich auf die Norddeutschen Meisterschaften der Figurklasse vorbereitete – und gewann. TV-Sender klopften an, als es kurz darauf zur Deutschen Meisterschaft ging – und sie auch diese in ihrer Klasse dominierte. Und schließlich folgte dann auch noch die Weltmeisterschaft Ende Mai. Aus dem spanischen Valencia kehrte sie mit Bronze zurück.

Von WM mit Bronze zurückgekehrt

Für diese Erfolge ackerte die alleinerziehende Mutter zuvor viele Monate, bis die jeweils trainierten Muskelgruppen um Gnade winselten. Da wurde tonnenweise Eisen im Fitnessstudio gestemmt, Muskelmasse aufgebaut. Tag für Tag. Jeweils drei Stunden. Siebenmal die Woche. Und die 28-Jährige reduzierte ihren Körperfettgehalt per Diät auf rund drei Prozent. Die gebürtige Bremerin trank bis kurz vor den Großevents an die zehn Liter Wasser und Brennesseltee täglich, ehe dann unmittelbar vor den Wettkämpfen der Körper fast trockengelegt wurde. „Eine Woche vor dem Wettkampf beginnt das sogenannte Entladetraining. Alle Speicher im Körper werden entleert. Erst nach dem Wiegen, einige Stunden, bevor es raus auf die Bühne geht, wird wieder aufgeladen. Mit Salz und Zucker. Dann geht der Körper regelrecht auf. Die Muskulatur wird prall, die Adern schießen voll durch“, klärt Vivien Papke auf. Jeder Muskel, jede Sehne ist dann fast im Detail zu sehen. Alles für die perfekte Figur. Alles für den Erfolg.

+ Die richtige Pose zu finden, um die Kampfrichter zu beeindrucken, ist nicht gerade einfach.

Und alles mit einer unglaublichen Disziplin. „Ausrutscher kann man sich nicht erlauben, wenn man erfolgreich sein will“, sagt die Extremsportlerin.

Mit Ausrutscher sind Kalorienbomben gemeint. Hamburger, Pommes, Schokolade? Absolute No-Gos in der Vorbereitungsphase oder gar vor dem Wettkampf. Reis, Broccoli und Pute gehen. Und am nächsten Tag dann Hähnchen, Reis und Broccoli. Die Reihenfolge ist beliebig. Vielleicht auch noch Salat, grünes Gemüse und Fisch. Papke: „Am Ende kostet es schon reichlich Überwindung, immer wieder das Gleiche zu kochen und dann auch noch zu essen. Man ekelt sich irgendwann regelrecht!“ So greift sie schon einmal zu kleinen Tricks, um zumindest der Nase etwas Gutes zu gönnen. „Einer ist zum Beispiel, dass ich Haferflockenkekse backe. Nur, um den Duft in der Wohnung zu haben!“ Gegessen werden diese natürlich nicht. „Die verteile ich dann im Sportstudio“, lacht die gelernte zahnmedizinische Fachangestellte.

Erst seit anderthalb Jahren hat sich Vivien Papke dem professionellen Bodybuilding verschrieben. Heißt: Die Tage verkürzten sich noch mehr. Denn neben den alltäglichen Aufgaben als alleinerziehende Mutter und Hausfrau arbeitet Papke als Personal und Fitness-Trainerin („Irgendwann war mir klar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen musste“) in einem Langwedeler Fitnessstudio und steht derzeit kurz davor, ihr Fernstudium zur Fitness Fachwirtin zu beenden. „Ich will beruflich in meinem Traumjob ganz nach oben kommen. Lizenzen habe ich bereits alle. Jetzt fehlt nur noch die Lehrerprüfung“, sagt die Disziplinfanatikerin.

„Es ist längst kein Hobby mehr für mich“

Im November 2016 nahm die Achimerin zum ersten Mal an Wettkämpfen im Verband des NAC Germany teil. Auf Anhieb wurde sie Zweite bei den Norddeutschen, wenig später noch Vierte bei den Deutschen Meisterschaften und löste damit das Ticket zur Weltmeisterschaft, wo sie die Wertungsrichter schon damals unter die zehn Besten ihres Klassements einstuften.

+ Alle sechs Wochen stellt die Bodybuilderin ihr Training um. Das wird am Laptop akribisch festgehalten. J Foto: von Staden

Vivien Papke sagt: „Ich weiß, all das, was ich da für meinen Sport mache, wirkt in manchen Dingen für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Aber ich sehe das Bodybuilding längst schon nicht mehr als ein Hobby an. Es ist mein Leben geworden. Ich liebe und lebe es. Ein Lifestyle – mein Lifestyle!“ Dass viele Kritiker professionelles Bodybuilding mit Doping in Verbindung bringen, stört die Powerfrau schon etwas: „Die meisten wissen einfach nicht, was bei unserer Sportart wirklich dahintersteckt. Dass man unglaublich hart für solch einen Körper arbeiten muss!“ Es geht für sie vor allem um die Ästhetik, nicht um unsinniges und unkontrolliertes Antrainieren von Muskelmasse. Und das alles eben ohne Hilfsmittel aus der Pharmaindustrie. „Was nicht heißt, dass ich auf der Suche nach dem perfekten körperlichen Kunstwerk bin. Das darf jetzt nicht falsch verstanden werden! Ich mache das, weil ich mich nur so wirklich wohl fühle. Muskulös – aber auch feminin. Es ist mir bei all dem ganz wichtig, dass ich meine Weiblichkeit beibehalte!“

Und die bleibt eben nur erhalten, wenn pharmazeutische Hilfsmittel tabu bleiben. Fakt ist aber, dass es durchaus schwarze Schafe in ihrer Branche gibt. Bei Frauen merkt man es relativ schnell, wenn nachgeholfen wurde. Die Kraftsportlerinnen kommen dann sehr herb, sehr männlich rüber. Papke dazu nur abwinkend: „Was andere machen, ist mir ehrlich gesagt herzlich egal! Ich will Erfolg, ja. Aber nicht um jeden Preis.“

„Erfolg ja – aber nicht um jeden Preis“

Dazu gehört auch, dass ihr Sohn Elias, der im August eingeschult wird, nicht unter ihrem Sport leidet. Derzeit kann die Blondine, die seit ihrer Jugend Fitness betreibt, noch alles gut unter einen Hut bringen. Dabei beginnt der Tag um 5 Uhr in der Früh auf dem Ergometer, das direkt im Wohnzimmer platziert ist. Ab 6 Uhr kocht die Deutsche Meisterin für den Tag vor, ehe sie dann ihren Sohn weckt und für die Kita vorbereitet. Ist der Nachwuchs gut untergebracht, macht sich die Personal Trainerin Richtung Langwedel auf. Und wenn Vivien Papke am späten Nachmittag nach Bremen in ihr Trainingsstudio fährt, ist Elias fast immer dabei. In der Vorbereitung zu Wettkämpfen kann das schon mal jeden Abend sein. „Er ist gern dabei. Würde ich merken, dass er in irgendeiner Form darunter leidet, würde ich mein sportliches Leben ändern. Elias steht immer über allem!“

Schon deshalb versucht die Athletin es immer so einzurichten, dass das heimische Reich an den Wochenenden quasi zur Mutter-Sohn-Wohlfühloase wird. „Dann kuscheln wir, frühstücken ausgiebig, schauen DVDs und machen eben alles, was ein Junge in seinem Alter braucht.“

+ Kuscheln mit Sohn Elias: Für die alleinerziehende Mutter Vivien Papke ist das auch während eines Wettkampfes ganz wichtig. J Fotos (3): Frey

Legt Vivien Papke, die sich schon oft wünschte, „dass der Tag 36 Stunden hätte“, dann aber eine mehrmonatige Wettkampfpause ein, so wie derzeit, lässt sie auch schon mal die Puppen tanzen. Vor allem kulinarisch. Verständlich. Denn in den Wochen zuvor hat sie ihren Körper, aber auch ihr Gehirn an die Grenzen getrieben. Dann steigt ihr Wettkampfgewicht bei einer Körpergröße von 161,5 Zentimetern von 55,4 auch schon einmal auf über 63 Kilogramm. „Schaue ich in den ersten zwei, drei Wochen nach einer Meisterschaft in den Spiegel, fühle ich mich in dieser Phase einfach nur fett“, sagt Vivien Papke. Und dabei huscht ein leichtes Grinsen über ihr Gesicht. Denn diese Phase dauert nicht lange an. Zumal das nun einsetzende Muskelaufbautraining schnell alles wieder ins rechte Lot bringt.

Spätestens aber, wenn die Achimerin sich in Schale wirft, das kurze, ärmellose Figurbetonte überstreift und mit einer Freundin über die Bremer Schlachte bummelt, steigt das Selbstwertgefühl auch in der Ruhephase wieder gewaltig. Denn dann zieht die Powerfrau fast alle Blicke auf sich.

Und wenn noch eine Gruppe junger Männer, die gerade auf Junggesellenabschiedstour ist, sie zum Spaß zu einem Muskelspiel herausfordert, dann wird es trotz Wettkampfpause wieder laut um Vivien Papke.