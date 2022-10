FC Verden 04 II: Muntermacher Mathis Meyer – 2:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Feierte am Mittwochabend im Bezirksliga-Duell in Pennigbüttel mit dem FC Verden 04 II einen 2:1-Erfolg: Kato Tavan, der seinen Dienst tauschen konnte. Archiv © Westermann

Endlich wieder erfolgreich: Fußball-Bezirksligist FC Verden 04 II feierte am Mittwochabend im Bezirksliga-Nachholspiel beim SV Pennigbüttel ein 2:1 (1:0).

Verden – Nick Zander (20.) und das herausragende Offensiv-Talent Mathis Meyer (51.) erzielten die Treffer für die Twietmeyer-Elf, Eike Pupat gelang nur noch das 1:2 (90.) „Es war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben in beiden Halbzeiten eine konstante und geschlossene Leistung gebracht. Das Team hat sich an den Matchplan gehalten, auch der Wille war da“, freute sich Coach Jan Twietmeyer. Letztlich war der Sieg dank eines cleveren Auftretens ungefährdet.

Nick Zander legt das 1:0 vor

Durch Personalzuwachs ließ Verdens Coach doch die gewohnte Viererkette spielen, die Gäste standen diesmal tiefer in der Grundordnung, um die erwarteten langen Bälle des SV Pennigbüttel unter Kontrolle zu bringen. Die Heimelf versuchte, das Spiel breitzumachen, konnte die Landesliga-Reserve aber kaum in Verlegenheit bringen. Verden zeigte ein gutes Stellungsspiel.

Das Stenogramm SV Pennigbüttel - FC Verden 04 II 1:2 (0:1). FC Verden 04 II: Nientkewitz- Wehlers (81. Hansemann), Zaid-Nasser, Breves, Zander (64. Deke), Kalski (75. Halinger), Tavan, Buhr, Gauert (85. Sievers), Meyer, Brtan. Tore: 0:1 (20.) Zander, 0:2 (51.) Meyer, 1:2 (90.) Pupat.



Nach Umschaltaktion sorgte Zander in der 20. Minute für das 1:0. Die FC-Abwehr ließ weiter kaum etwas zu – was an Flanken kam, pflückte der Ruhe ausstrahlende Keeper Moritz Nientkewitz runter. Schon früh nach dem Wechsel ließ der prima aufgelegte Meyer die Vorentscheidung zum 2:0 (51.) folgen, als er nach schnellem Umschalten den eigentlich zu weit nach rechts verlagerten Ball noch erreichte und aus 16 Metern traf. Zwar drückte Pennigbüttel noch einmal, aber der Gast verteidigte das Gros mustergültig weg und nahm die Zeit von der Uhr. Auch als Eike Pupat mit einem durchgerutschten Ball das 1:2 gelang (90.), blieb der FC besonnenen, da die Einwechselspieler ebenfalls überzeugten.