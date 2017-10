Muhamed Özer vollendet perfekten Spielzug – 2:1

Verden - Es hätte ein wesentlich ruhigerer Nachmittag für Sascha Lindhorst werden können. „Wir haben uns für unser gutes Spiel nicht frühzeitig belohnt und mussten so noch ein bisschen zittern“, resümierte der Coach des FC Verden 04. Seiner Bezirksliga Elf gelang am Sonntag aber letztlich ein verdienter 2:1 (2:1)-Heimerfolg über den FC Hambergen. „Viel lief über die schnellen Außen, das waren prima Ansätze. Nur hat die letzte Konsequenz gefehlt. Insgesamt bin ich aber zufrieden“, so der Trainer.

Die Allerstädter gingen rasch in Führung, als der Gast den Ball nicht klar rausspielte, Kato Tavan dazwischen ging und mit einem satten Schuss aus zentraler Position das 1:0 markierte (12.). So hatten es die Verdener geplant. Fast aus dem Nichts heraus kam Hambergen dann zum Ausgleich: Nach einen langen Ball kamen sich der herauslaufende Keeper Stefan Wöhlke und Innenverteidiger Philipp Breves in die Quere, Frederik Nagel durfte die Kugel zum 1:1 ins leere Tor schieben (34.). „Ein klassisches Missverständnis“, konstatierte Lindhorst.

Verden ließ sich aber nicht beeindrucken, sondern machte weiter das Spiel. Eine erneute Balleroberung durch Muhamed Özer nutzte Patrick Zimmermann zu einem Pass auf Rechtsaußen, Ibrahim Kones halbhohen Ball in den Rücken der Abwehr vollendete Özer dann zum 2:1 (43.) – ein perfekter Spielzug.

Auch im zweiten Abschnitt trugen die Reiterstädter ähnliche Kombinationen vors Tor, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Ins Wanken geriet das Team, als Sören Radeke nach langem Ball und Verlängerung per Kopf den Hamberger Finn-Niklas Klaus nur mit Notbremse stoppen konnte und Rot sah (75.). Die Auswärts-Elf sorgte in der Schlussphase mit weiten Schlägen für Gefahr. Und Özer schoss noch einen Strafstoß nach Foul an Tavan über den Kasten (87.). Es blieb beim 2:1-Sieg, Coach Lindhorst lobte trotz des Platzverweisens Sören Radeke, der nach fünfwöchiger Pause ins kalte Wasser geworfen wurde und mit Philipp Breves ein starkes Abwehrzentrum bildete. Auch Jonas Austermann feierte in der zweiten Halbzeit sein Comeback. J vde