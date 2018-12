Badens Zweitliga-Volleyballer erwarten Traditionsverein Moerser SC

„Müssen ans Limit gehen, um was zu holen“

+ Am Knie wieder beschwerdefrei: Artem Tscherwinski.

Baden - Beileibe keine weiche Nuss, die da der Volleyball-Zweitligist TV Baden am Sonntag ab 16 Uhr in der Lahofhalle zu knacken hat. So erwarten die Schützlinge von Coach Fabio Bartolone den Traditions-Klub Moerser SC. Der Gast wurde bereits Deutscher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger und spielte bis 2014 in der 1. Bundesliga.