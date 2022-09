1:0 – Müller schießt Verden zum Sieg

Von: Ulf Horst von der Eltz

Siegtorschütze: Jan-Ole Müller erzielte das Verden 1:0 in Westercelle mit dem Oberschenkel. Archi © Westermann

Es war kein berauschendes Spiel – aber letztlich hatte der FC Verden 04 am Sonntag nach dem 1:0 (0:0) im Landesliga-Duell beim VfL Westercelle drei Punkte im Sack. „90 Minuten hatten wir den Gastgeber gut im Griff. Das Match hätte schon vor der Pause entschieden sein können, aber einige Chancen wurden nicht genutzt“, resümierte Trainer Frank Neubarth.

Die Westerceller standen von Beginn an tief drin, sodass der Favorit das Geschehen bestimmte. Nur bei zwei Lattenschüssen nach Standard und einem Ballverlust sorgte der VfL für Gefahr. Auf der anderen Seite vergab Dennis Hoins zwei gute Möglichkeiten, Thomas Celik setzte einen 20-Meter-Knaller an die Latte, Jan-Ole Müller nutzte eine hochkarätige Kopfball-Chance nicht.

In Hälfte zwei wurden die Verdener dann ein bisschen unsauber. Neubarth: „Es gab zu viele Fehler im letzten Drittel, daher kamen wir nicht mehr so oft in Abschlusssituationen.“ Die Heimelf konzentrierte sich nun noch mehr aufs Zerstören, wurde selbst nicht mehr aktiv. Für den entscheidenden Treffer sorgte dann in der 63. Minute Jan-Ole Müller, der das Leder mit dem Oberschenkel über die Linie drückte – 1:0. Nach Angriff über links hatte der eingewechselte Lasse Homann geflankt. Er war für Elias Deblitz gekommen (55.), der sich eine Leistenverletzung zuzog und möglicherweise ein, zwei Wochen fehlt.