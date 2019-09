Müller-Dormann-Team beseitigt frühzeitig alle Zweifel

Oyten - Traumstart perfekt: In eigener Halle behauptete sich Handball-Landesligist TV Oyten letztlich ungefährdet mit 32:22 (14:10) über den TV Fredenbeck III. Damit feierte das Team von Lars Müller-Dormann den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

„Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag, war das schon ein hartes Stück Arbeit. Denn die routinierten Fredenbecker wissen schon, wie man Handball spielt“, verdeutlichte Müller-Dormann. Auch wenn die Oytener durch Robin Hencken zunächst ein 3:1 (7.) vorlegten, blieb die Partie bis zum 6:6 (14.) ausgeglichen. „Danach haben wir deutlich cleverer agiert und in der Deckung konsequenter gearbeitet. Das hat sich ausgezahlt“, begründete Oytens Trainer das 14:10 zur Pause.

In der Kabine hatte Müller-Dormann seinen Spielern dann scheinbar die richtige Marschroute mit auf den Weg gegeben. Denn fortan bestimmte der TVO eindeutig das Geschehen auf dem Parkett. Zwar erzielten die Gäste den ersten Treffer, doch was folgte, war die stärkste Phase der Oytener. Nach einem 5:0-Lauf sorgte der neunfache Torschütze Anton Zitnikov mit dem 19:11 (36.) frühzeitig für klare Verhältnisse. Denn im weiteren Verlauf fehlte es den Fredenbeckern auch an den nötigen konditionellen Mitteln, um die Gastgeber noch einmal ernsthaft in Gefahr zu bringen. „Das war eine richtig gute Leistung. Daher gibt es auch nichts auszusetzen“, zeigte sich Müller-Dormann mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. Auch wenn es für ihn im Abschluss noch Verbesserungsbedarf gibt: „Aber daran arbeiten wir.“

In der Tabelle haben sich die Oytener mit nunmehr 4:0-Punkten erstmals in der Spitzengruppe etabliert.

Tore TV Oyten: Zitnikov (9/4), Hencken (7), Brüns (5), Wallrabe (4), Blau (2), Tellermann (2), Lange (1), Wrede (1), Grobler (1). kc