Müller-Dormann: „Die nächste knackige Aufgabe“

+ Muss passen: Achim/Badens Sören Meier. Foto: Lakemann

Achim/Baden – Während die SG Achim/Baden II den vierten Sieg in Folge in der Handball-Landesliga anpeilt, wartet auf den Tabellenzweiten TV Oyten bei der SG Arbergen-Mahndorf das dritte Spitzenspiel in Serie. Einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt peilt die HSG Verden-Aller beim Tabellennachbarn TV Langen an.