Blankbogen-Oberliga: SSG Mühlentor-Oyten mit Ab und Auf

Durchwachsener Saisonstart: Die Blankbogenschützen der SSG Mühlentor-Oyten mit Siegfried Rudolph, Andrea Rudolph, Melanie Wiechmann, HaraldHemje (v.l.) kämpften sich vom vorletzten auf den vierten Platz vor. © privat

Nach schwachem Start auf den vierten Oberliga-Platz vorgekämpft: Die Blankbogenschützen der SSG Mühlentor-Oyten begannen die Saison mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Oyten – Nach schwachem Start auf den vierten Oberliga-Platz vorgekämpft: Die Bogenschützen der SSG Mühlentor-Oyten begannen die Saison mit unterschiedlichen Ergebnissen. Nachdem das Team aus der Blankbogenliga aufgestiegen war, verlief der erste Wettkampftag doch ziemlich ernüchternd.

Den SSG‘lern gelang nur ein Matchsieg, lediglich dank des besseren Punkteverhältnisses, mehr gewonnener Sätze, ließ sich der letzte Platz vermeiden. Am zweiten Wettkampftag konnte Mühlentor-Oyten dann an seine Normalform anknüpfen Bis auf ein Match und einer Punkteteilung in einem weiteren Duell wurde alles gewonnen.

Das verlorene Match gegen den SV Nienhagen schmerzte nicht zu sehr, haben die Nienhagener doch eine amtierende Deutsche Meisterin und einen mehrfachen Deutschen Meister in ihren Reihen. Die SSG kämpfte sich somit auf den vierten Rang nach vorne.

Wer gerne das Bogenschießen lernen möchte, sollte zeitnah auf die HP SSG-MO unter Bogensport gehen. Vom 11. bis 13. November wird der Kompaktkurs „Einführung in das Bogenschießen angeboten.