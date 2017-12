SV Mühlentor ist nicht zu stoppen

Schaphuser Bogenschützen führen Liga mit 28:0 Punkten an

+ Eine bärenstarke Gemeinschaft ist in der Bogen-Verbandsliga B wieder das Team des SV Mühlentor.

Schaphusen - Nachdem die Bogenschützen des SV Mühlentor in der vergangenen Saison mit einer sehr starken Mannschaft in der Verbandsliga C einen noch nie dagewesenen Erfolg von 56:0 Punkten an insgesamt vier Wettkampftagen erreichten, starteten die Bogner unter der Leitung von Manuela Potrafke jetzt in der Verbandsliga B.