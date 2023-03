MTV Langwedel: Trio fliegt zum Dance World Cup

Ein Trio geht auf Reisen: Lieke Kolk, Sophia Jäkel und Lynn Maruhn (von links) aus der Tanzsportabteilung des MTV Langwedel qualifizierten sich für den Dance World Cup in Portugal. © privat

Riesen-Jubel beim Langwedeler Trio: Sophia Jäkel, Lieke Kolk und Lynn Maruhn aus der Tanzsportabteilung des MTV lösten das Ticket zum Dance World Cup vom 30. Juni bis 8. Juli und fliegen dafür nach Braga/Portugal. Alle drei holten beim Qualifikationswettbewerb in Wesseling bei Köln Goldmedaillen.

Langwedel – Über 1.500 Aktive aus den besten und renommiertesten Ballett- und Tanzschulen sowie Vereinen Deutschlands tanzten vier Tage um den Einzug ins große „DWC-Finale“ in Portugal. Das Qualifying ist einer der größten Tanzturniere Deutschlands für die Tanzrichtungen Ballett, Modern, Contemporary, Jazz, Lyrical, Tap, Song and Dance, Acro Dance, Hip Hop, Folklore – und das einzige nationale, um sich für den Dance World Cup mit über 120.000 Darbietungen aus 62 Ländern zu qualifizieren.

Die internationale VIP Jury bestand aus Andrzej Adamczak/Polen, Mark Hindle/Großbritannien, Vadym Ponomarov/Ukraine, Paul Kribbe/Deutschland, Rachel Jackson-Weingärtner/Deutschland, Faye Anderson/Deutschland und Koko Kohlschmidt/Deutschland. Der extra angereiste DWC- Chairman John Grimshaw zeigte sich begeistert von den Darbietungen und dem tänzerischen Leistungsstand.

Lynn Maruhn/Lieke Kolk mitreißendes Duo

Die Aktiven der Tanzsportabteilung des MTV Langwedel überzeugten mit beeindruckenden Leistungen. Die elfjährige Lynn Maruhn und die zwölfjährige Lieke Kolk stellten mit dem verdienten Sieg im Duo Jazz Children ihr Talent unter Beweis. Mit ihrer mitreißenden Darbietung zu „Hot Money Rag“ zogen sie die Jury und das Publikum in ihren Bann. „Wir konnten es kaum glauben, haben schöne Medaillen und einen goldenen Pokal bekommen. Als das Ergebnis von über 80 Prozent verkündet wurde, haben wir uns mega gefreut“, berichtete Lieke stolz. Den zweiten Platz erreichte das Duo vom 1. Jazzdance Club Freiburg vor den beiden jungen Tänzerinnen von der L. A. Ballett und Dance School aus Gelsenkirchen.

Sophia Jäkel erfreut über Auftritt und Sieg

Sophia Jäkel (12) überzeugte mit ihrem beeindruckenden Auftritt in der Kategorie Song and Dance Children mit dem Lied „Thank you for the music“ die Jury – Platz eins. „Ich habe viel mit meiner Gesangslehrerin geübt. Schwierig war es dann, während ich gesungen habe und dabei meine Tanzbewegungen machen musste, nicht außer Atem zu geraten. Mein Ziel war es, mich zu qualifizieren. Dafür brauchte man mindestens 70 Prozent. Ich habe 75 Prozent erreicht“, freute sich Sophia.

Lynn Maruhn setzte als Solistin ihre Erfolgsserie auch in der Kategorie Lyrical Dance Children fort und schaffte es als Neunte in die Top Ten. Die Leistung von Maruhn ist ein Beleg für ihr außergewöhnliches Talent und ihre harte Arbeit in den Tanzproben. Valentina Wiesener vom Tanzhaus Ad Libitum aus Halle/Saale erreichte bei dem Turnier die höchste Punktzahl der Solistinnen ihrer Altersklasse und wurde dafür in Wesseling prämiert. Lynn: „Valentina ist für mich ein großes Vorbild. Sie ist technisch perfekt und ihre Choreografien sind einfach cool. Ich bin das erste Mal in Lyrical Dance gestartet und hätte nie gedacht, dass ich es so weit nach vorne schaffe, denn die meisten meiner Mitstreiterinnen waren zwei Jahre älter als ich.“

MTV-Trainerinnen sind sehr stolz

Ein hocherfreutes Resümee zogen die Trainerinnen Emma Weßling und Birgit Sasse Maruhn: „Die Ergebnisse spiegeln die harte Arbeit, das Engagement und die Leidenschaft wider, die die Mädels in die Vorbereitung gesteckt haben. Der Dance World Cup ist ein international renommiertes Ereignis, bei dem sich die besten Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt messen. Wir sind sehr stolz auf die Mädels, dass sie die ersehnten Fahrkarten lösen konnten und nun mit zum Team Germany gehören.“