MTV Riede wird von Heeslingen vorgeführt – 1:7

Erzielte den Ehrentreffer: Marcel Grashoff. © Albrecht, Heiner

Gnadenlos die Grenzen aufgezeigt bekam am Sonntag der MTV Riede in der Fußball-Bezirksliga. So unterlag der Tabellenletzte auf heimischem Terrain sang- und klanglos dem Heeslinger SC II mit 1:7 (0:4).

Riede – Coach Denis Schymiczek musste dann später zugeben, „dass diese Niederlage auch zweistellig hätte enden können. Da können wir uns bei unserem Keeper bedanken, dass er zumindest das verhindern konnte“, hatte der Rieder Übungsleiter, der sich nach 20 Minuten selbst einwechseln musste, zumindest für Jannik Schumacher lobende Worte übrig. Ansonsten aber nahm er sein Rumpfteam schon härter ins Gericht, bemängelte vor allem die Einstellung: „Heeslingen hat gezeigt, wie man ein Spiel angehen muss, war eine Klasse besser als wir, immer gewillt, jeden Ball zu erobern. Und nach vorn waren die Gäste einfach besser bestückt. Uns fehlte da, wie schon in so vielen Spielen in der Vergangenheit, fast völlig die Durchschlagskraft! So durften die Platzherren dann aber zumindest einen selbst erzielten Treffer bejubeln – auch wenn sich dieser Jubel arg in Grenzen hielt. Einen langen Ball von Torben Maass setzte Marcel Grashoff per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:4 kurz nach der Pause (51.) in die Maschen. Zuvor langten allerdings schon Heeslingens Weger (4.), Kipp (15.) und zweimal Gerke (35./44.) zu. In der Folge ließ dann der Titelmitfavorit einige gute Möglichkeiten liegen, kam aber letztlich dennoch durch abermals Wyn Weger (62.) sowie Holsten und nochmals Gerke (66./86.) zu einem hochverdienten 7:1. vst