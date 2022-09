MTV Riede verpennt den Start – 3:4

Von: Ulf Horst von der Eltz

Erstes Punktspiel, erstes Tor: Malte Grashoff. © Westermann

So etwas ist nicht mehr aufzuholen: Die Fußballer des MTV Riede lagen am Sonntag im Bezirksliga-Duell beim VfL Visselhövede nach 26 Minuten 0:3 hinten, die anschließende gute Leistung brachte nur noch den 3:4 (2:3)-Endstand.

Riede – „Dass die Jungs zu Anfang nicht wach waren, ist natürlich unglücklich. Danach hat mich die Vorstellung mit vielen Chancen zufriedengestellt“, resümierte Coach Denis Schymiczek.

Das 1:0 markierte Lennard Haffke nach neun Minuten, Daniel Reuter legte schnell das 2:0 nach (12.), als die Segelhorstkicker bei einem Einwurf schliefen. Und Patrick Peter ließ die Heimelf mit dem 3:0 (26.) jubeln. „Vissel hat viel mit langen Schlägen hinter die Kette operiert und auf zweite Bälle gelauert. Die Chancen haben sie eiskalt genutzt“, meinte Riedes Coach.

Malte Grashoff trifft beim Punktspiel-Debüt

Im Anschluss an zwei Ecken markierten Malte Grashoff mit seinem ersten Tor im ersten Punktspiel für den MTV (29.) und Janek Wohlers (40.) noch vor der Pause das 2:3. In Hälfte zwei versuchten die Gäste alles, hatten auch einige Chancen, blieben aber erfolglos. So erhöhte Marco Jorzich per Kopfball nach einem Freistoß auf 4:2 (64.) und sorgte für die Vorentscheidung. Für die Schymiczek-Truppe reichte es nur noch zum 3:4 in der 85. Minute, als Wohlers einen Strafstoß (Foul an Kai Schumacher) verwandelte.

„Im Prinzip hat die schlechtere Mannschaft gewonnen. Unser Problem ist, dass wir im Spielverlauf keine personellen Alternativen haben“, schloss der MTV-Coach.