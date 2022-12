MTV Riede verlängert mit Denis Schymiczek

Von: Kai Caspers

Teilen

Denis Schymiczek bleibt auch in der kommenden Saison definitiv Trainer des MTV Riede. © von Staden

Sportlich läuft es derzeit alles andere als rund beim Fußball-Bezirksligisten MTV Riede. Dennoch verlängerte der Verein den Vertrag mit Trainer Denis Schymiczek für eine weitere Saison.

Riede – Aktuell hinkt Fußball-Bezirksligist MTV Riede den eigenen Erwartungen deutlich hinterher. Im Grunde genommen steht das Team von Denis Schymiczek bei neun Punkten Abstand zum rettenden Ufer bereits mit mehr als einem Bein in der Kreisliga. Dennoch hält der Verein an Riedes Trainer fest. „Wir gehen auch in die nächste Saison mit unserem aktuellen Trainerduo. Unabhängig von der Liga“, stellt Riedes Fußball-Boss Frank Lindenberg sowohl Denis Schymiczek als auch seinem Bruder und Co-Trainer David eine Jobgarantie aus.

Auch wenn die Ergebnisse es vielleicht nicht aussagen. Wir sind mit der Arbeit von Denis sehr zufrieden. Daher genießt er auch weiterhin unser Vertrauen.

„In Anbetracht der sportlichen Situation kommt das für viele sicher unerwartet. Aber wir haben Denis schon vor Saisonbeginn gesagt, dass wir langfristig mit ihm planen“, sagt Lindenberg. „Zumal er nach dem Abgang von Marcel Brendel sehr kurzfristig eingesprungen ist und somit auch keinen großen Einfluss mehr auf die Kaderplanung hatte.“ Zu allem Überfluss hatte Schymiczek auch noch mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen, die ihm seinen Einstieg zusätzlich erschwerten. „Auch wenn die Ergebnisse es vielleicht nicht aussagen. Wir sind mit der Arbeit von Denis sehr zufrieden. Daher genießt er auch weiterhin unser Vertrauen“, so Riedes Fußball-Boss. „Natürlich haben wir auch in die Mannschaft hineingehört. Da gab es ebenfalls nur lobende Worte für das Training und die Spielvorbereitung. Somit haben wir keinen Anlass für einen Wechsel gesehen.“

Hoffnungen ruhen auf Lennart Schröder und Marvin Just

Gleichwohl hofft Lindenberg, dass Schymiczek mit seinem Team eine gute Vorbereitung absolviert und sich vor allen Dingen das Lazarett etwas lichtet. Dabei denkt er in erster Linie an die beiden schmerzlich vermissten Offensivspieler Lennart Schröder und Marvin Just. „Mit ihnen verfügen wir natürlich über eine ganz andere Qualität. Daher wäre es schon super, wenn wir sie nach der Winterpause endlich wieder auf dem Platz begrüßen könnten. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir den einen oder anderen Verein noch ins Schwitzen bringen können.“ kc