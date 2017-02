Krieg-Hasch: Am Saisonende hat er beim MTV Riede fertig

Geht beim MTV Riede am Saisonende von Bord: Trainer Torsten Krieg-Hasch.

Riede - Von Frank von Staden. Die Arbeit, die Torsten Krieg-Hasch derzeit beim Fußball-Bezirksligisten MTV Riede zu verrichten hat, ist sicherlich alles andere als einfach. Zum einen verfügt er aus diversesten Gründen nur noch über einen sehr ausgedünnten Kader, zum anderen befindet sich der Club vom Segelhorst tabellarisch in einer bedrohlichen Situation. Es herrscht Abstiegskampf pur. Und dann sickerte jetzt auch noch durch, dass der 42-Jährige zum Saisonende als Coach aussteigt.

In drei Wochen beginnt für die Bezirksliga die zweite Saisonhälfte. Der MTV Riede steht dabei gleich mit dem Rücken zur Wand. Und mit dem TSV Wallhöfen kommt nicht gerade Laufkundschaft. Ist Ihre Mannschaft gerüstet für die verbleibenden zwölf Spiele?

Krieg-Hasch: „Die Vorbereitung verlief absolut zufriedenstellend. Ich hatte der Mannschaft ab Neujahr einige Hausaufgaben aufgetragen, die sie sehr gut abgearbeitet hat. So konnte ich ab dem 27. Januar mit einem Team arbeiten, das bereits über eine gute Grundkondition verfügte. Zudem ziehen alle sehr gut mit.“

Das Wort „alle“ scheint da wohl ein wenig irreführend.

Krieg-Hasch: „Das ist jetzt sicher eine Anspielung auf unseren immer dünner gewordenen Kader. Stimmt, ich kann beim Training sicher nicht so aus dem Vollen schöpfen, wie manch anderer Kollege in der Liga. Wir hatten in der Hinrunde bereits einen kleinen Aderlass, zur Winterpause kam noch der ein oder andere dazu. Das konnten wir adäquat einfach nicht ersetzen oder auffangen. Und zu allem Überfluss wird Jonathan Zilz ab März beruflich für einige Zeit nach München müssen. Unser Problem ist, dass wir keinen Unterbau bei den Junioren haben, auf den ich hätte zurückgreifen können.“

Heißt im Klartext: Der Kader ist definitiv zu klein!

Krieg-Hasch: „Das würde ich so nicht stehen lassen wollen. Er ist klein, ja. Aber nicht zu klein. Fakt ist aber auch, dass wir uns keine größere Verletztenliste leisten können. Und dass der Verein in der kommenden Saison unbedingt Verstärkungen braucht.“

Die werden dann aber nicht mehr Sie suchen. Denn Sie werden zum Saisonende beim MTV Riede aussteigen. So sollen Sie es zumindest der Mannschaft, als auch dem Vorstand bereits mitgeteilt haben. Warum haben Sie schon fertig beim MTV?

Krieg-Hasch: „Es stimmt, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Ich gehe aber mit zwei weinenden Augen. Denn in Frank Lindenberg und Rolf Lübkemann verfügt der Verein über zwei Macher, die mich enorm unterstützt haben. Zudem herrscht in der Mannschaft eine gut funktionierende Kameradschaft. Doch ich trainiere zudem die U7 und U12 des TV Oyten, in denen meine Kinder spielen. Und da dort zwei Trainer abspringen werden, wird der Aufwand einfach zu groß!“

Zwei neue Coaches für ein Junioren-Team zu finden, ist aber nun nicht gerade ein Riesenproblem.

Krieg-Hasch: „Sollte sich im Laufe der Saison Ersatz finden, werde ich mir die Karten sicher neu legen. Derzeit aber sieht es nicht danach aus. Deshalb musste ich in der Winterpause eine Entscheidung treffen. Und die ist so ausgefallen.“

Heißt also, dass es durchaus sein kann, dass Torsten Krieg-Hasch in der kommenden Saison ein anderes Herren-Team trainieren wird?

Krieg-Hasch: „Jupp, so ähnlich habe ich es auch dem Rieder Vorstand mitgeteilt. Doch bis jetzt gehe ich davon aus, dass ich in der kommenden Saison erst einmal nur Jugend-Coach sein werde.“

Noch aber sind Sie für den MTV Riede verantwortlich. Und mit dem stecken Sie im Abstiegskampf.

Krieg-Hasch: „Und bis zum Saisonende wird der anhalten. Um nichts anderes als Klassenerhalt geht es für uns! Wir haben die Qualität, die Bezirksliga zu halten. Nur verletzen darf sich keiner mehr.“

Wieviele Punkte werden denn Ihrer Meinung nach nötig sein, damit der MTV Riede auch im kommenden Jahr in der Bezirksliga spielt?

Krieg-Hasch: „Ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Also haue ich jetzt mal eine Phrase raus und sage, dass es mir absolut reicht, wenn wir am Saisonende einen Punkt mehr haben als der Verein, der dann auf dem Relegationsplatz steht!“