MTV Riede sendet noch einmal ein Lebenszeichen

Von: Frank von Staden

Janek Wohlers. © Albrecht

Bezirksliga-Schlusslicht gelang am Sonntag noch einmal ein Achtungserfolg beim 2:2 gegen VfL Visselhövede, war dem Sieg dabei näher als die Gäste.

Riede – Achtungserfolg am Sonntag für das Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga: So verkaufte sich der MTV Riede im Heimspiel gegen den VfL Visselhövede absolut Liga-tauglich, konnte am Ende beim 2:2 (1:1) zwar nicht den dritten Saisonsieg, aber doch zumindest einen Zähler für die Moral einfahren, „die übrigens bei uns trotz des bisherigen Saisonverlaufs immer noch gut ist“, stellte da Riedes Spielertrainer Denis Schymiczek heraus.

„Wir haben trotz eines kleinen Kaders wieder einmal alles rausgehauen, haben Visselhövede alles abverlangt und waren am Ende dem Sieg näher als die Gäste. Deshalb ist dieser Punkt hochverdient. Letztlich hatten wir ja die Riesenchance zum Siegtreffer, doch auch so konnten wir ein Lebenszeichen senden“, zeigte sich Schymiczek durchaus mit der Leistung seines Teams zufrieden. Den Gästen fiel indes in der Vorwärtsbewegung nicht viel ein. So entsprang der VfL-Führungstreffer auch nach einem Eckball, den die Rieder nicht klären konnten, Johann Belsch so am schnellsten schalten durfte (36.). Noch vor der Pause der verdiente Ausgleich, den Janek Wohlers nach einem Freistoß per Kopf erzielen konnte.

Nach dem Wechsel hatten die Platzherren dann mehr vom Spiel und kamen so auch zum viel umjubelten 2:1, als Marc Lindenberg nach einem Konter zur Stelle war (65.). Und kurz darauf ließ dann Wohlers das mögliche 3:1 liegen, verzog hauchzart (71.). So kam es, wie es für ein Schlusslicht dann sooft kommt: Einen weiten Freistoß bekamen die Hausherren erneut nicht zu fassen, Jan Lünzmann (79.) stand goldrichtig und traf zum 2:2-Endstand.