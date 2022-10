MTV Riede sendet aus Osterholz ein Lebenszeichen

Fußball-Bezirksligist MTV Riede stand am Sonntag zwar auch beim klar favorisierten VSK Osterholz-Scharmbeck auf verlorenem Posten, sendete aber beim knappen 1:2 (0:1) zumindest ein Lebenszeichen im Abstiegskampf, auch wenn erneut nichts Zählbares eingefahren werden konnte.

Riede – „Wir haben uns gut verkauft bei einem Team, das eigentlich nicht in diese Liga gehört. Am Ende war es ein spätes, blödes Tor, das uns um die Überraschung gebracht hat. Ich bin endlich einmal zufrieden mit dem, was wir abgerufen haben. Darauf lässt sich aufbauen“, hielt sich die Enttäuschung bei Coach Denis Schymiczek in Grenzen.

Die Rieder gestalteten ihr Spiel von Beginn an sehr defensiv, lauerten auf Konter, von denen es aber im ersten, wie auch im zweiten Abschnitt nur ganz wenige gab. In die Pause mussten die Gäste dann ein 0:1 (38.) mitnehmen, nachdem Bormann einen durchrutschenden Ball eiskalt verwandelte.

Nach dem Wechsel dasselbe Bild: Der VSK machte das Spiel, der MTV wartete ab und kam tatsächlich zum Ausgleich. Ein Freistoß von Torben Schumacher flog an Freund und Feind vorbei ins lange Eck – 1:1 (59.). „Wir haben weiter versucht, diszipliniert zu stehen. Mussten dann aber kurz vor Schluss das 1:2 schlucken. Aber kein Vorwurf. Das hat mir dieses Mal gefallen“, so „Schy“.