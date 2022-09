MTV Riede nimmt die Favoritenrolle an

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Nimmt die Favoritenrolle an: Riedes-Coach Denis Schymiczek (Mitte). © vst

Bereits am Freitagabend steht für Bezirksligist MTV Riede ein wichtiges Match an: Die Schymiczek-Elf erwartet um 19:30 Uhr am Segelhorst Schlusslicht SV Anderlingen.

Riede - Denis Schymiczek, Trainer des Fußball-Bezirksligisten MTV Riede, nimmt vor dem Freitag-Heimspiel gegen den SV Anderlingen die Favoritenrolle an, warnt aber gleichzeitig davor, den Aufsteiger zu unterschätzen: „Sollten wir die richtige Einstellung auf den Platz bringen, werden wir als gestandener Bezirksligist gewinnen können. Aber wir müssen Acht geben, trotz null Punkten hat Anderlingen bisher spielerisch überzeugt.“

Schymiczek: „Ich hatte keine Probleme mit Egzon“

Der Coach war mit der Mannschaftsleistung in Worpswede zu Beginn zufrieden und hofft auf die Bestätigung im Heimspiel. Während Noah Franz im Urlaub weilt, ist Torben Schumacher noch angeschlagen. Sonst sind alle MTV-Kicker fit. Auch der Weggang von Egzon Percani nach Ottersberg soll keine Rolle mehr spielen. Schymiczek: „Ich von meiner Seite aus hatte kein Problem mit Egzon. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“