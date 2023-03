MTV Riede: Malte Grashoff hilft im Heimspiel mal wieder

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Zweiter Saisoneinsatz für Riede: Malte Grashoff. © Westermann

Am Dienstag wurde mit dem Vorstand die gemeinsame Ausrichtung besprochen – Trainer Denis Schymiczek peilt mit seinem MTV Riede nun im Bezirksliga-Duell gegen den SV Lilienthal am Sonntag (15 Uhr, Segelhorst) die ersten Punkte nach der Winterpause an.

Riede - „Wichtig wird die richtige Einstellung sein. Die fehlte uns zuletzt irgendwie, weil wir uns durch schlechte Aktionen zu sehr haben runterziehen lassen.“

Schymiczek: „Tief stehen und schnelle Gegenangriffe“

Mit den eigenen Mitteln soll der ebenfalls auf einem Abstiegsplatz stehende, aber schon zehn Zähler entfernte Aufsteiger bezwungen werden. Schymiczek: „Tief stehen und über schnelle Gegenangriffe den Erfolg suchen lautet unser Rezept.“

Dabei kann der Ex-Bassener personell aus dem Vollen schöpfen. An diesem Wochenende weilt sogar der in Paderborn wohnende Malte Grashoff in der Heimat. Der Mittelfeldspieler hilft den Segelhorstkickern mal wieder aus, kommt somit zu seinem zweiten Saisoneinsatz.