MTV Riede lotst Brünings an den Segelhorst

Von: Frank von Staden

Jan-Phillip Brünings © Privat

Auch Bezirksliga-Absteiger MTV Riede rüstet für eine der wohl spannendsten Kreisliga-Saisons seit vielen Jahren weiter auf. So konnte Riedes Noch-Fußballboss Frank Lindenberg, der in der neuen Saison dann nur noch das Amt des sportlichen Leiters bekleiden wird, jetzt in dem 25-jährigen Jan-Phillip Brünings vom Bremer Landesligisten TV Stuhr den nächsten Neuzugang vermelden.

Riede – Brünings stammt aus der Jugend des SC Weyhe, spielte im Herrenbereich auch schon in Heiligenfelde oder auch beim TuS Varrel und ist gelernter Stürmer. „Damit beträgt unser zukünftiger Kader nun bereits eine Stärke von 26 – und wir werden ihn noch erweitern“, hat Lindenberg aus dem personellen Manko der nun fast abgelaufenen Saison gelernt.