MTV Riede: Lennart Schröder mit Verdacht auf Kreuzbandriss

Von: Ulf Horst von der Eltz

Hiobstbotschaft für Riedes Leistungsträger: Lennart Schröder (vorne, blaues Trikot) schied mit Verdacht auf erneuten Kreuzbandsriss aus. Archiv © von Staden

Die Freude über den dritten Saisonsieg mit 4:3 (2:2) über die TuSG Ritterhude wurde bei Absteiger MTV Riede heftig getrübt: Lennart Schröder musste kurz vor der Pause verletzt vom Platz, es besteht der Verdacht auf erneuten Kreuzbandriss.

Riede - „Es ist wieder das gleiche Knie, das ist schon bitter“, zeigte sich Denis Schymiczek geschockt. Der scheidende Coach bedankte sich dennoch beim Team, das ihm mit starker Moral noch mal ein Erfolgserlebnis zum Bezirksliga-Abschluss schenkte.

Denis Schymiczek erfreut über 4:3-Abschlussieg

„Ritterhude hatte zwar die besseren Chancen, am Ende ist unser Sieg aber verdient“, meinte er. Dabei fing es nicht gut an für die Segelhorstkicker, die das 0:1 (17.) durch Eugen Zilke kassierten. Maik Stöver glich nach Schröder-Pass zum 1:1 aus, als er den Keeper umkurvt hatte (33.). Es ging weiter Schlag auf Schlag: Mirco Dressler brachte den Gast 2:1 in Front (37.), im Gegenzug wurde Niklas Behn mit einem Diagonal-Ball bedient, legte geschickt ab – Rayk Lübke traf zum 2:2 ins lange Eck.

Luca Johanningmeier trifft spät

Als Patrick Brouwer Ritterhude per Strafstoß (47.) 3:2 in Führung schoss und Riede Glück bei einer weiteren dicken Chance hatte, atmete Schymiczek durch: „Das 4:2 wäre die Entscheidung gewesen.“ So ging Marcel Grashoff in den Sturm und riss die Heimelf mit. Luca Johannigmeier glich zunächst per Strafstoß (Foul an Stöver, 76.) zum 3:3 aus und landete dann per Freistoß den 4:3-Siegtreffer (88.). Für die vorherige Notbremse gegen Stöver sah Ritterhudes Korfesmeyer Rot.