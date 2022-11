MTV Riede kassiert Nackenschlag in der Nachspielzeit – 3:4

Von: Kai Caspers

Teilen

Riedes Janek Wohlers © ha

Ganz bitterer Nachmittag für Fußball-Bezirksligist MTV Riede: Im Kellerduell bei der TuSG Ritterhude sah das Team von Denis Schymiczek beim Spielstand von 0:3 bereits wie der sichere Verlierer aus. Doch urplötzlich ging ein Ruck durch die Mannschaft und der MTV glich tatsächlich zum 3:3 aus. In der Nachspielzeit aber der nächste Nackenschlag, denn Ritterhude hatte doch noch eine Antwort zum 4:3 (2:0)-Endstand parat.

„Denis war im ersten Moment richtig sprachlos. Aber es geht natürlich weiter. Aus den nächsten beiden Spielen gegen Bassen und Rot-Weiß Achim müssen mindestens vier Punkte her, wenn wir im Rennen um den Klassenerhalt bleiben wollen“, blickte MTV-Spartenleiter Frank Lindenberg schon mal voraus.

In Ritterhude attestierte Lindenberg seinem Team zumindest in der ersten Halbzeit eine ganz schwache Leistung. „Da waren wir viel zu weit weg von den Leuten“, erklärte er den 0:2-Rückstand. Als Ritterhude in der 55. Minute auf 3:0 erhöhte, schien die Partie endgültig gelaufen. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Zunächst verkürzte Denis Schymiczek auf 1:3 (62.). Als Niklas Behn das 2:3 (71.) gelang, witterte der MTV endgültig Morgenluft und drängte auf den Ausgleich. Der ließ auch nicht lange auf sich warten, denn in der 83. Minute war Janek Wohlers mit dem verdienten 3:3 zur Stelle. Doch das sollte nicht reichen. Einen Fehler der Rieder in der Nachspielzeit nutzte Ritterhudes Noah-Leon Hilse zum 4:3-Siegtreffer. Lindenberg: „Das war richtig bitter.“ kc