MTV Riede: In Oyten fehlt auch Lindenberg

Von: Frank von Staden

Fehlt: Marc Lindenberg. © Staden, Frank von

Von der Papierform her ist der TV Oyten im anstehenden Kreisderby der Fußball-Bezirksliga gegen den MTV Riede zwar klarer Favorit, doch TVO-Coach Jan Fitschen hebt gleich einmal mahnend den Zeigefinger, sagt: „Ich habe die Rieder in der Vorbereitung und zu Saisonbeginn beobachten können und war durchaus von der Spielweise angetan. Vor allem das Umschaltspiel sah richtig gut aus!“

Oyten/Riede – Doch war das zu einem Zeitpunkt, als die Gäste personell noch einigermaßen klarkamen, doch seit Wochen pfeift das Rieder Team in dieser Hinsicht aus dem letzten Loch. Coach Denis Schymiczek, der zuletzt durch Corona außer Gefecht gesetzt war, aber heute Abend wieder zur Mannschaft stoßen wird, standen zuletzt gerade einmal noch acht, neun Akteure beim Training zur Verfügung. „Volle Konzentration gilt erst einmal dem Spiel in Oyten, danach aber müssen wir reden und Maßnahmen ergreifen!“ Pech zudem für den MTV, dass nun auch noch Kapitän Marc Lindenberg (muskuläre Probleme) ausfällt. „Davon dürfen wir uns aber nicht blenden lassen. Wenn wir nicht unsere Basics abrufen, kann es ein sehr unbequemes Spiel werden, denn für Zweikampfstärke und großen Willen ist Riede ja bekannt. Da heißt es dagegen halten. Das wird der Schlüssel in diesem Match sein“, so Fitschen, der auf den Kader zurückgreifen kann, der zuletzt in Heeslingen überzeugte. vst