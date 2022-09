MTV Riede: Heimspiele drei Jahre lang live im Internet

Große Freude: MTV-Chefin Anja Lange, Danny Ohliger (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Frank Tecklenburg (AOK Niedersachsen), Jörg Rosema (stellvertretender Spartenleiter). © Privat

Die Heimspiele des Fußball-Bezirksligisten MTV Riede sind künftig live im Internet zu verfolgen. Die AOK Niedersachsen ermöglicht den Segelhorst-Kickern für mindestens drei Jahre ein Kamerasystem der AISportsWatch GmbH.

Riede – Das Kamerasystem für die Live-Übertragungen der Heimspiele beim Fußball-Bezirksligisten MTV Riede im Internet wurde auf der Tribüne installiert und bietet einen Livestream aller offiziell angesetzten Heimspiele auf der Internet-Plattform soccerwatch.tv an.

Alle Fans des MTV und natürlich auch der gegnerischen Mannschaft, die nicht im Stadion oder am Sportplatz sind, können so die Spiele bequem via Livestream verfolgen. Außerdem verbleiben die Aufzeichnungen in der Mediathek und können zu Trainings- und Analysezwecken für die Vereine genutzt werden.

Auch Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Dazu werden sogenannte Highlight-Clips erstellt – wie in der Bundesliga. Auf der Homepage des Vereins (www.mtvriede.de) ist die Seite ebenfalls eingebettet. Außerdem bietet die AOK zusätzlich noch ein Gewinnspiel mit tollen Preisen, wie ein E-Bike oder eine Apple Watch S6 an für jeden, der mitmachen möchte. Auch das Gewinnspiel ist auf Homepage und dem Social Media Auftritt des MTV Riede zu finden.