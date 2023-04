MTV Riede erwartet weiteres Schwergewicht

Und der nächste schwere Brocken für den Bezirksliga-Letzten MTV Riede, der nach dem Titelfavoriten FC Worpswede nun den Tabellenzweiten Heeslinger SC II am Segelhorst erwartet.

Riede – Riedes Coach Denis Schymiczek allerdings sieht das als nächste große Herausforderung, „auf die ich richtig Lust habe. Denn in diesen Aufgaben musst du alles reinhauen, um nicht unter die Räder zu kommen. Das haben wir schon vor einer Woche gegen Worpswede getan, das werden wir auch jetzt am Sonntag wieder machen.“ Und der Trainer glaubt, „dass uns Heeslingen vielleicht noch etwas mehr liegt, als zuvor die Worpsweder.“ Denn Heeslingen gilt als sehr ballsicher und als ein Team, das durchaus das Konterspiel bevorzugt. „So wie wir. Klar ist Heeslingen klarer Favorit, aber wir haben schon im Hinspiel bewiesen, dass uns ihre Spielweise liegt.“ Fehlen wird dem Übungsleiter am Sonntag nur Sören Pachaly (angeschlagen), Noah Franz ist privat verhindert.