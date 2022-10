MTV Riede auch in Heeslingen ohne Fortune – 1:3

Von: Frank von Staden

Torben Schumacher. © vst

Auch am Freitagabend im Gastspiel in Heeslingen gelang dem strauchelnden Fußball-Bezirksligisten MTV Riede kein Befreiungsschlag. So unterlag das Team von Coach Denis Schymiczek trotz einiger vielversprechender Torchancen über die gesamten 90 Minuten gesehen verdient mit 1:3 (0:2) und bleibt damit auch nach sieben Spielen sieglos. Den Rieder Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 gelang Torben Schumacher nach einem Konter (81.).

Riede – Im ersten Abschnitt wurden die Gäste gleich einmal kalt erwischt. So mussten die Blau-Weißen bereits nach einer Viertelstunde einem 0:2-Rückstand nachlaufen. In der siebten Minute durfte Bennet Lahde das 1:0 nach Eckball vorlegen, in der 14. ließen die MTVler Enis Busch ebenfalls nach einem Eckstoß zu viel Platz – 2:0. Danach aber fanden die Rieder besser in die Partie, konnten durch Kai Schumacher aus 14 Metern, Maik Stöver aus spitzem Winkel und auch Rayk Lübke aus fünf Metern, als der HSC-Keeper entschärfen konnte, gute Möglichkeiten erarbeiten.

Im zweiten Durchgang war auf beiden Seiten dann harte Arbeit in einem nun zähen Spiel angesagt. Beide Teams verbuchten jetzt mehr oder minder vielversprechende Möglichkeiten. Eine davon nutzte dann Schumacher nach feinem Pass des eingewechselten Marc Lindenberg zum 1:2. Nun setzten die Rieder alles auf eine Karte, wollten den Ausgleich, fingen sich aber erneut nach einem Eckball durch Christopher Klee das 1:3.