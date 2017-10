Mounted Games: DM-Vizetitel an Achim RoFlexs

Team hinter Lindau-Gettorf / Fischerhude Uvex auf Rang vier, Achim Highland auf Platz sechs

+ Der neue DM-Vizemeister in der Offenen Klasse: Das Team Achim RoFlexs mit Jens Holm, Stefanie Albers, Carolin Albers, Jasper Voss, Bianca Freese (von links). J Foto: Woelki

Achim - Jubel bei den Mounted Games-Cracks aus dem Kreis Verden: Bei der Deutschen Meisterschaft, die der Verband in Rendsburg durch die beiden Mannschaften Preetz und Lindau-Gettorf ausrichten ließ, gewann das Team Achim RoFlexs in der Offenen Klasse den Deutschen Vizemeistertitel beim Championat in Schleswig-Holstein. Sechs Teams in der Altersklasse U14, elf in der Altersklasse U18 und 18 Teams der offenen Klasse ermittelten in ihren Altersklassen die Deutschen Meister. Das kreisverdener Team Achim RoFlexs, das seit zehn Jahren besteht, war in diesem Jahr sehr zuversichtlich. Im Team reiten aus Badenermoor Bianca Freese sowie aus Baden die Geschwister Carolin und Stefanie Albers sowie Jasper Voss aus Visselhövede–Moordorf, Mirja Krüger aus Brockel und Jens Holm aus Dänemark. Bereits vor Saisonstart hatten sie aufgrund ihrer Platzierung beim Championat in 2016 als Dritte an der Mounted Games Champions League in Frankreich in der Nähe von Paris teilgenommen, wo sie europaweit den siebten Platz erreichten.