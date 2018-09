Der Motor stottert nur zu Beginn – 31:24

Oyten - Von Kai Caspers. Zu Beginn der Partie gegen den TVE Netphen stotterte der Motor des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires doch gewaltig. Da passte es gut ins Bild, dass auch die elektronische Anzeigentafel in der Halle nicht funktionierte und zu allem Überfluss auch noch einige Male der Boden gewischt werden musste, da es leicht durchs Hallendach tropfte. Doch das Team von Jörg Leyens ließ sich davon nur kurzfristig beeindrucken und feierte letztlich einen souveränen 31:24 (17:12)-Erfolg.

„Bei uns ist längst nicht alles rund gelaufen. Aber dafür stehen wir dann ja bald wieder in der Halle, um diese Dinge noch zu verbessern. Letztlich zählen für mich dann auch in erster Linie die beiden Punkte, die uns vor dem nächsten Auftritt etwas den Druck nehmen“, war Leyens die Erleichterung nach dem erfolgreichen Heimdebüt anzusehen. Gleichwohl kam der TVO-Trainer nicht umhin festzustellen, „dass mir gerade die Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht gefallen hat. Da haben wir viel zu hektisch agiert“.

Das galt jedoch auch für die Anfangsphase. Während die Vampires zunächst doch einige Probleme mit der offensiven Deckung der Gäste hatten, wussten diese sich auf der anderen Seite immer wieder in 1:1-Situationen durchzusetzen. Da war es nicht verwunderlich, dass sich Jörg Leyens beim 2:4 (10.) bereits frühzeitig zu einer Auszeit genötigt sah. In dieser hatte der Oytener Trainer scheinbar nicht nur die richtigen Worte gefunden. Nein, auch die personellen Wechsel zahlten sich umgehend aus. Nur drei Minuten später hatte Lisa Bormann-Rajes die Vampires beim 6:5 erstmals in Führung gebracht. Das sorgte auch in der Deckung für zusätzliche Sicherheit, denn in der Folge waren die Gäste relativ leicht zu kontrollieren, zumal Bryana Newbern einen sicheren Eindruck im TVO-Tor machte. Dennoch dauerte es bis zur 24. Minute, ehe sich das auch im Ergebnis widerspiegelte. Dank eines Zwischenspurts setzten sich die Gastgeberinnen nach dem 13:11 bis zur Pause auf 17:12 ab und legten damit frühzeitig den Grundstein zum späteren Sieg.

+ Im Austausch: Oytens Spielmacherin Denise Engelke (links) und Torhüterin Bryana Newbern.

Nach dem Wechsel erhöhten die achtfache Torschützin Lisa Bormann-Rajes und Lisa Goldschmidt zwar umgehend auf 19:13 (32.), doch in der Folge schlich sich ohne ersichtlichen Grund große Hektik ins Spiel der Gastgeberinnen ein. Vor allem in der Offensive wurde nun ein ums andere Mal die falsche Entscheidung getroffen und vor allen Dingen zu überhastet abgeschlossen. Nicht von ungefähr verkürzten die Gäste auf 16:19 (40.). Erst Lea Bertram beendete mit ihrem ersten Wurf die Oytener Torflaute – 20:16. „Das können wir sicher besser. Aber wir haben ja auch einiges ausprobiert“, verwies Leyens auf die vielen Wechsel. Als Denise Engelke wenig später per Siebenmeter auf 23:17 (44.) stellte, war mehr als nur eine Vorentscheidung gefallen. Zumal Romina Kahler, die Bryana Newbern zwischen den Pfosten abgelöst hatte, einige starke Paraden zeigte und damit immer wieder Treffer per Gegenstoß einleitete. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ Leyens dann auch wieder rotieren, ohne das der Sieg noch einmal in Gefahr geriet.

TV Oyten Vampires: Kahler, Newbern - Wiebke Meyer (1), Goldschmidt (2), Engelke (6/3), Bertram (1), Bormann-Rajes (8), Webner (2), Franke (1), Kokot (6), Schulz (1), Anna-Lena Meyer (1), Lange (2), Johannesmann.