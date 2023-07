Morsumer Hilmar Meyer Fünfter im Großen Preis von Elmlohe

Wurde im Großen Preis von Elmlohe Fünfte: Hilmar Meyer, hier auf Karamell M & M. © Wächter

Die 72. Reitertage in Elmlohe gingen mit einem Wolkenbruch zu Ende. Auch das durchwachsene Wetter konnte den guten Bedingungen auf den verschiedenen Plätzen aber nichts anhaben, die Verdener Paare waren höchst erfolgreich.

Verden - Vor allem der Große Preis von Elmlohe, der am Sonntagnachmittag über die Bühne ging, wurde mit Spannung erwartet. Schließlich hatte die Prüfung auf S***-Niveau bereits die Springreitlegende Gerd Wiltfang, immer noch als Rekordsieger geführt, gewonnen. Die erste Qualifikation der Großen Tour, ein Springen der Klasse S**, beendeten Annina Nordström aus Thedinghausen und ihr 13-jähriger Wallach Fuzhou auf Platz drei. Die Finnin platzierte sich damit auch vor Stephan Dubsky und C The Stars, die Rang fünf belegten. Die zweite Qualifikation schlossen Nordström und Fuzhou auf Platz fünf ab. Nano Healy und Oak Grove’s Americana wurden Sechste.

Am Sonntagnachmittag stand dann endlich das Hauptereignis an. Am Ende holte Hilmar Meyer für den Kreis Verden auf Ipanema mit Platz fünf das beste Ergebnis. Mit seinem zweiten Pferd Orion ter Doorn konnte sich der erfahrene Reiter Platz acht schnappen. Healy und Oak Grove’s Americana sicherten sich Platz zehn.

Hannah Garton gewinnt S*-Springen

Im M*-Springen, das gleichzeitig den Auftakt zur Youngster-Tour der Siebenjährigen markierte, belegte Hannah Garton, die am Meyer-Stall in Morsum tätig ist, im Finale, einem S*-Springen mit Stechen, Platz sechs. Für die Südafrikanerin schlug die Sternstunde allerdings am Samstagabend, denn sie gewann unter Flutlicht ein Amazonenspringen der Klasse S*. Mit wenigen Hundertstelsekunden führte sie Neyla zum Sieg, eine 10-jährige Hannoveraner Stute von Nerrado (MV Espri).

Bei den Achtjährigen war im ersten Durchgang Nano Healy erfolgreich, der ebenfalls das Morsumer Quartier von Hilmar Meyer vertritt. Der Ire siegte in dieser Prüfung auf M**-Level mit der Stute Oak Grove’s Odyssey (Ogano Sitte x MV Rubens Du Ri D’Asse). Er verwies dabei auch Aller-Weser-Reiterin Mylene Nagel und Historia auf die Plätze. Dieses Paar hatte allerdings im zweiten Durchgang, einem S*-Springen, die Nase vorn. Nagel und die achtjährige Holsteiner Stute von Crunch (MV Calato) schnappten sich den Sieg vor Julie Mynou Diederichsmeier und Amabilita, die Platz drei erreichten. Healy und die Stute Oak Grove’s Odyssey sicherten sich abschließend aber den Sieg im Finale dieser Tour, einem Springen der Klasse S* mit Stechen.

Nano Healy hat unter Flutlicht den Durchblick

Nano Healy konnte auch unter Flutlicht punkten, denn im Sattel von Cascada, einer 11-jährigen Hannoveraner Stute von Catoki (MV Fly High), gewann er mit vier Sekunden Vorsprung ein Zeitspringen der Klasse S*. Mit Cascada belegte Nano Healy am Samstag im M**-Springen, dem zweiten Umlauf der Kleinen Tour, Platz zwei. Das Finale, ein S*-Springen,beendete das Duo am Sonntag auf Rang fünf. Mit der neunjährigen Holsteiner Nikolette (Colman x MV Corrado) gewann der Ire ein Barrierespringen der Klasse S* und überwand dabei als einziger eine Hindernishöhe von 2,00 Metern.

Stephan Dubsky schrammte ganz knapp am großen Coup vorbei, denn mit Porto Christo belegte er im Finale des Geestland Championats der sechsjährigen Pferde, einem Springen der Klasse M**, Platz zwei. Nur eine Zehntelsekunde trennte den Verdener, der für den RV Aller-Weser reitet, nach einem fehlerlosen und schnellen Ritt vom Sieg. Vereinskollege Oliver Ross und Voyager erreichten Platz vier. „Porto Christo ist ein Garant für Erfolg und kommt fast immer mit einer Schleife nach Hause. Für mich ist er ein richtiges Traumpferd“, so Dubsky.

Greta Deckert siegt in Pony-Dressurprüfung

Im L-Springen erreichte Hanna Nordström auf Calista die Plätze zwei und drei. Im Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse M* wurde Kimberly Yu-Tien Liu (RV Aller-Weser) auf Nino Ice Vierte. Das Stilspringen der Klasse M* konnten Nadine Wahlers (RV Aller-Weser) und Santiano auf Platz vier abschließen.

Auch im Dressurviereck war jede Menge los: Greta Heemsoth und Boa Vista, die am ersten Turniertag bereits siegreich waren, präsentierten sich in Topform und belegten im Auftakt zur Kleinen Tour auf M**-Niveau mit 72,353 Prozent den Ehrenrang. Die Pony-Dressurprüfung der Klasse L** ging an Greta Deckert und den 17-jährigen Hengst Humpfry Me (Halifax x MV Dressman). Das Aller-Weser Duo erreichte eine Wertung von 69,402 Prozent und sicherte sich so einen souveränen Sieg. In der L*-Dressur konnte sich Joana Haase vom RV Graf von Schmettow auf Filano über Platz vier freuen. Die Dressurreiterprüfung der Klasse M* schlossen Tina Schremmer und Belle Fleur für den RV Aller-Weser als Sechste ab. kk