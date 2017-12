Morsum: Coach Eschkötter fordert Steigerung seiner Abwehr

Zum Jahresabschluss in der Landesliga kommt Stade II / „Nahtstellen angehen“/ Gohl, Wollering und Sczcesny fehlen

+ Martin Eschkötter. J Foto: bjl

Morsum - Zum Jahresabschluss erwartet Handball-Landesligist TSV Morsum am Sonnabend (14.30 Uhr) den VfL Stade II. Aufgrund des Spielverbots wegen des Weltmeisterschafts-Finals bei den Damen am Sonntag wurde die Partie kurzerhand vorgezogen. „Wir müssen die Nahtstellen intensiv angehen und uns im Vergleich zum letzten Derby vor allem in der Deckung steigern“, fasst Übungsleiter Martin Eschkötter zusammen. Zudem sollte sein Team, in dem Edda Gohl, Alina Wollering sowie Anina Sczcesny nicht zur Verfügung stehen, mal wieder das Gegenstoßverhalten deutlich verbessern.