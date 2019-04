Morgenluft im Abstiegskampf

Der MTV Riede II als auch der Verdener Türksport müssen im Kampf um den Titel in der 1. Fußball-Kreisklasse so langsam abreißen lassen. Der TV Oyten III sowie die Thedinghauser Reserve geben sich indes im Run um den Klassenerhalt noch nicht geschlagen, wittern wieder Morgenluft.

SV Wahnebergen - TSV Thedinghausen II 2:3 (0:0). Der Sieg der Gäste aus Thedinghausen geht am Ende für Wahnebergens Trainer Jörg Behrens in Ordnung, „denn sie waren in den entscheidenden Situationen vor dem Tor effektiver als meine Mannschaft.“ Nach dem ersten Abschnitt stand es noch 0:0. Mit dem Wiederanpfiff erzielte Dennis Buttkus die Führung für die Gäste (46.). Abdulrahman Brete erhöhte in der 65. Spielminute auf 2:0. Mit seinem zweiten Tor des Tages 20 Minuten vor dem Ende schien Dennis Buttkus für die Vorentscheidung zu sorgen, doch dann verkürzte Christoph Stötzel auf 1:3 für Wahnebergen (80.). Lamine Sangare brachte den Gastgeber in der Schlussminute sogar noch auf 2:3 heran, doch zu mehr reichte es nicht.

TSV Otterstedt - TSV Brunsbrock II 1:1 (0:0). Einen nicht unbedingt erwarteten Punkt konnten die Gäste aus Brunsbrock beim Tabellenführer entführen. „Diesen haben sie sich aber absolut verdient, denn meine Mannschaft kam über die gesamte Spielzeit nicht zu gewohnter Form“, gab später Otterstedts Coach Claas Bahrenburg unumwunden zu. Matthias Twietmeyer brachte die Gäste in der 55. Spielminute mit 1:0 in Führung. 20 Minuten vor dem Ende erzielte Bastian Drengemann den Ausgleich für die Hausherren.

TSV Achim II - Verdener Türksport 4:2 (2:0). Achims Trainer Emir Abidobic war nach der Partie mehr als zufrieden mit der Leistung seiner Truppe und sah den Sieg, der bei besserer Chancenverwertung durchaus höher hätte ausfallen können, mehr als verdient an. Stefan Schönefeld (4.) und Dennis Rogosin (44.) per Foulelfmeter sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Fünf Minuten nach der Pause erhöhte Dennis Rogosin mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Johann Burgart machte mit dem 4:0 eine Viertelstunde vor Ende den Sack endgültig zu. In der Schlussphase gelang den Gästen durch Cemal Gülalan (80.) und Alper Dogru (90.+2) noch ein wenig Ergebniskosmetik.

SVV Hülsen II - SV Baden 1:2 (0:0). „Nach einer recht ausgeglichenen Partie wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen“, meinte später Hülsens Coach Lasse Gehlich. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit stand es zur Pause zurecht 0:0. Mit der ersten echten Chance des Spiels ging der Gastgeber durch Spielertrainer Lasse Gehlich fünf Minuten nach Wiederbeginn aber in Führung. Eine Viertelstunde vor Schluss glich Erdal Yüksel für Baden aus. Zehn Minuten vor dem Ende kamen die Gäste durch Hülsens Tobias Grohe, der nach einer Ecke per Kopf ins eigene Tor traf, zum am Ende eher glücklichen 2:1-Siegtreffer.

TSV Bassen II - TSV Bierden 4:0 (1:0). Einen klaren und verdienten Heimsieg verbuchten laut Trainer Marius Wagener die Grün-Roten gegen die Gäste aus Bierden. Zur Pause führte man durch den Treffer von Dennis Dede aus der 34. Spielminute mit 1:0. Nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff waren gespielt, da erhöhte Thomas Pfeifer auf 2:0 für die Bassener. In der 70. Minute sorgte Janek Hohlen mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Den Endstand markierte Dominik Swigon kurz vor dem Ende. Damit wird der Abgesang der Bierdener immer lauter.

TV Oyten III - MTV Riede II 2:2 (1:1). Die Gäste gingen in der zwölften Spielminute durch den Treffer von Jonathan Zilz in Führung. Kurz vor der Pause konnte Andreas Krist aber für den TVO ausgleichen. Bei diesem Stand wurden dann die Seiten gewechselt. Sechs Minuten nach Wiederbeginn brachte erneut Jonathan Zilz die MTV-Reserve wieder in Front. In der 77. Spielminute war es dann aber Ole Großklaus, der zum doch verdienten 2:2-Ausgleich traf, wobei es bis zum Ende blieb. ml