Monique Lübcke startet ihre Trainerkarriere

Hofft bei ihrem Debüt als Trainerin auf einen guten Start: Die Beppenerin Monique Lübcke. © Kaschek

Nach etlichen Jahren im Pferdesport schlägt Monique Lübcke nun ein neues Kapitel auf. Die 40-Jährige aus Beppen startet jetzt ihre Karriere als Trainerin.

Beppen – Monique Lübcke hat im Pferdesport schon einiges erlebt: Von Erfolgen im S-Springen über Siege im Rennsattel auf der ganzen Welt kann die 40-Jährige viele Geschichten erzählen, erlebte Höhen und Tiefen sowie Siege und Niederlagen. Am kommenden Freitagabend wird es für die erfahrene Reiterin aber dennoch ein Novum geben, denn Monique Lübcke sattelt auf der Neuen Bult vor den Toren Hannovers ihren ersten Starter als Trainerin.

Aufgewachsen in einer waschechten Pferdesportfamilie war der Weg für Monique Lübcke schon von Kindesbeinen an vorgezeichnet. So saß die gebürtige Bremerin bereits auf dem Pferd, bevor sie überhaupt laufen konnte. Schon ihr Großvater Paul Lübcke war als Trainer und Jockey erfolgreich, trainierte dabei unter anderem sogar für die Jacobs-Kaffee-Dynastie und so war es kein Wunder, dass auch Monique Lübckes Vater im Rennsattel zu Hause war. Eine Leidenschaft, die er an seine Tochter weitergab. Die nun in Beppen mit drei Pferden ansässige Trainerin machte allerdings zuerst im Springsport auf sich aufmerksam und war dabei sogar bis zur schweren Klasse S erfolgreich, bestritt Dressurprüfungen bis zur Klasse M und war in der Vielseitigkeit unterwegs. „Ich war schon immer mit dem Rennsport sehr eng verbunden und besuchte fast jeden Renntag in der Bremer Vahr“, erinnert sich Monique Lübcke. Im Alter von 21 Jahren sammelte sie erste Erfahrungen im Galopprennsport und ritt als Amateur bei Pavel Vovcenko aus, der seine gut 45 Rennpferde auf der Galopptrainingsanlage in Bremen-Mahndorf vorbereitet. Die Faszination, selbst in den Rennsattel zu steigen, packte sie schnell. 2014 erwarb sie eine Amateurrennreiterlizenz und kann jetzt auf mehr als 100 Ritte, 12 Siege und fast 50 Platzierungen zurückblicken.

Der größte Erfolg gelang Monique Lübcke aber sicherlich 2015, denn damals avancierte sie nicht nur zur Vizechampionesse der deutschen Amateurreiterinnen, sondern sorgte im Rahmen der Sheikha Fatima Ladies World Championship Series für den ersten deutschen Sieg seit fast zehn Jahren. Durch den Triumph im englischen Sandown qualifizierte sich die leidenschaftliche Reiterin für das Finale dieser prestigeträchtigen Serie in Abu Dhabi und war im Anschluss sogar für einen Award für die beste Reiterin nominiert. Für die Sheikha Fatima Ladies World Championships und die Fegentri World Championships for Lady Riders war sie unter anderem auch in Amerika, Holland und einigen anderen Ländern am Start.

Neben ihrem Springpferd K.C John Henry, mit dem sie sogar auf internationaler Ebene erfolgreich war, spielt auch Sun at work in Monique Lübckes Leben eine wichtige Rolle. Lange galt der Wallach als rennuntauglich, bevor die Amateurreiterin den heute 11-jährigen anvertraut bekam und täglich im Training bei Werner Haustein ritt. Mit Monique Lübcke im Sattel lief Sun at work im Oktober 2015 dann sogar ohne Wetten, konnte aber trotzdem in München zu seinem ersten Sieg kommen. Der Wallach verdankt ihr eine steile Karriere, denn er gewann unter anderem auf Listenebene und ist sogar gruppeplatziert. Heute hat Sun at work bei der kleinen Familie ein neues Zuhause gefunden und könnte sogar bald in die Saison starten. Das Dreamteam plant nämlich Ende Juli in Bad Harzburg gemeinsam wieder Rennen zu bestreiten. „Ich bin so froh, dass Sun at work jetzt wieder bei mir ist“, erklärt die Trainerin.

Trotz aller Erfolge war vor allem die Prüfung zum Erhalt der Besitzertrainerlizenz in Köln ein Meilenstein für Monique Lübcke, denn sie leidet unter Prüfungsangst. „Ich könnte in den Großen Preis von Aachen einreiten oder beim Deutschen Derby mitmischen, aber Prüfungen machen mich einfach nervös“, lacht die Mutter eines vierjährigen Sohnes, der natürlich auch schon fest im Sattel sitzt. Vor dem Start von So Soon und Dallas Girl in Hannover ist Monique Lübcke aber dennoch ein wenig aufgeregt. „Natürlich hofft man, einmal im Leben ein Gruppepferd zu trainieren. Für Hannover hoffe ich aber erst einmal, dass die Pferde gut in die Saison kommen und wir weiterhin Spaß und Erfolg haben“, schließt sie.